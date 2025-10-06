El Constitucional confirma la absolución del yerno de la viuda de la CAM por el crimen de 2016 en Alicante El Alto Tribunal revoca la sentencia del Supremo que ordenaba repetir el juicio y pone fin al 'Caso Sala' nueve años después

El yerno de la viuda de la CAM, Miguel López, durante una de las sesiones del juicio en Alicante.

Adrián Mazón Alicante Lunes, 6 de octubre 2025, 16:33 | Actualizado 16:40h.

El Tribunal Constitucional (TC) ha cerrado uno de los casos más mediáticos de los últimos años en Alicante, el asesinato de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM, Vicente Sala. El alto tribunal ha decidido corregir al Tribunal Supremo (TS) y confirmar la absolución de Miguel López, yerno de la víctima, que había sido juzgado por el crimen ocurrido en diciembre de 2016 en el concesionario de coches que regentaba.

Con esta decisión, el Constitucional anula la orden del Supremo de repetir el juicio con un nuevo jurado, dictada en 2022, y da por firme la sentencia absolutoria de 2019 emitida por la Audiencia Provincial de Alicante, ratificada posteriormente en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV).

Ampliar Imagen del juicio celebrado en Alicante a finales de 2019. EFE

El Supremo había estimado entonces que el derecho de defensa del hijo de la fallecida, que ejercía la acusación particular, quedó «irremediablemente dañado» durante el proceso porque la magistrada que presidía el jurado devolvió el acta de votación sin convocar previamente una audiencia privada con las partes, y además no conservó la versión original del acta, según recoge la sentencia.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha considerado que esa supuesta indefensión no puede atribuirse al tribunal ni justificar la repetición del juicio, ya que, según su fallo, fue la propia acusación particular la que no actuó en el momento procesal adecuado. En este sentido, el TC entiende que la parte afectada fue «pasiva» y «no reaccionó en el momento procesalmente adecuado».

En la sentencia, redactada por la magistrada María Luisa Segoviano -que sigue el criterio de la Fiscalía-, el Tribunal Constitucional sostiene que «no cabe apreciar la situación de indefensión» porque la audiencia se celebró con la presencia de las partes y el jurado, y en ella la acusación pudo intervenir, pero no planteó objeciones sobre cómo se desarrollaba la sesión ni sobre la ausencia del acta previa.

'Caso Sala': absolución definitiva

El tribunal subraya que «para apreciar una vulneración real del derecho de defensa que permita la anulación de un pronunciamiento absolutorio y la celebración de un nuevo juicio, es preciso que la situación de indefensión no se deba a la 'pasividad'» de la defensa. En este caso, concluye, la acusación particular perdió la oportunidad de reclamar esas garantías, por lo que no puede alegar ahora indefensión.

El Tribunal Constitucional «anula la sentencia de casación y declara la firmeza de la apelación»

La decisión, adoptada por la Sala Primera del Constitucional, supone que Miguel López queda definitivamente absuelto, sin posibilidad de nuevo juicio. El TC «anula la sentencia de casación y declara la firmeza de la apelación», consolidando así el fallo que lo exoneraba de los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas.

Así, el 'Caso Sala' que conmocionó a Alicante en 2016 por el asesinato de la empresaria en el concesionario familiar, queda cerrado casi una década después, aunque la resolución no ha sido unánime, ya que los magistrados Ricardo Enríquez y José María Macías han emitido un voto particular.