Dos detenidos por un supuesto crimen machista en Alicante

La Policía investiga las circunstancias de la muerte de una mujer hallada este viernes

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Sábado, 25 de octubre 2025, 13:57

Dos personas han sido detenidas tras el hallazgo este viernes del cadáver de una mujer en Alicante. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga el crimen como un presunto asesinato machista. «Estamos recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en la provincia de Alicante», ha escrito Delegación de Gobierno en X.

La Policía Nacional indaga las circunstancias del femicidio, pero no confirmar la información de la Delegación del Gobierno al estar el caso bajo secreto de sumario.

Uno de los arrestados tendría una relación sentimental con la mujer, según ha asegurado La Sexta citando fuentes cercanas al caso. Las mismas fuentes aseguran que, aunque se encontrara este viernes el cadáver en un piso del centro de Alicante, el cuerpo habría fallecido hace varios días.

