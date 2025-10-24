Las cinco noticias más importantes de Alicante este viernes 24 de octubre TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

Todo Alicante Alicante Viernes, 24 de octubre 2025, 20:50 Comenta Compartir

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este viernes 24 de octubre.

1 Así será el edificio Maisonnave 22, la nueva catedral del comercio urbano de Alicante

La avenida de Maisonnave, la principal arteria comercial de Alicante, se prepara para acoger la nueva catedral del comercio urbano de la ciudad. Lo hará donde hasta ahora se elevan las últimas plantas del edificio que albergó la antigua tienda Sfera, en el número 22 de esta milla de oro. Pincha aquí para leer la noticia completa.

2 Asaltan en plena madrugada una lavandería autoservicio en Alicante

La Policía Nacional investiga un asalto de madrugada en una lavandería autoservicio del barrio alicantino de Altozano. Los ladrones arrancaron el cajetín de cambio que hay dentro del local y, tras reventarlo y apropiarse del botín, lo abandonaron en una calle cercana, según ha podido conocer TodoAlicante. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Ryanair anuncia otra nueva ruta a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche

Ryanair continúa ampliando su red de conexiones con Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche. El país teutón es uno de los principales mercados de la terminal alicantina. De hecho, de cara a la temporada baja es el tercer país europeo (excluyendo España) que contará con más asientos programados. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Quintanilla se pone como objetivo unir las patronales de Alicante tras ser el único candidato de CEV

César Quintanilla pronto sumará a la presidencia de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) la de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en la provincia de Alicante, al ser el único candidato al puesto. De esta manera, se producirá 'de facto' la alianza de ambas patronales, pero el empresario quiere que sea definitiva a todos los niveles. Se ha marcado «la responsabilidad del ambicioso y necesario reto de unir bajo una única estructura asociativa autónoma e independiente a todas las organizaciones empresariales de la provincia de Alicante», en referencias a las mismas palabras que pronunció su antecesor, Juan José Sellés en 2023. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Alicante descubre a sus Reyes Magos 2026

Ya es Navidad en Alicante. El alcalde Luis Barcala se ha adelantado, un año más, a Mariah Carey -quien promocionará nuevamente su single 'All i want for Christmas is you' el próximo 1 de noviembre-. De este modo, ha sido este viernes cuando el primero ha nombrado a los Reyes Magos y las carteras reales 2026. Clica aquí para leer la noticia completa.

Recibe las noticias gratis en tu móvil

Suscríbete a los servicios gratuitos de envío de noticias de TodoAlicante para recibir la actualidad de la provincia de Alicante en tu móvil, a través de nuestra App y nuestro canal de WhatsApp, a través de este botón:

Otra forma de acceder. Abre la aplicación de WhatsApp en tu móvil y busca la opción de novedades. Ahí, deberás buscar en canales TodoAlicante. Dale a seguir y activa las notificaciones para estar al tanto de todo lo que sucede en la provincia.

Cómo descargar la aplicación de TODOAlicante en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a https://www.todoalicante.es/comun/app/ con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de TODOAlicante y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de TODOAlicante y activa la opción 'Permitir notificaciones'.