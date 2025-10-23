La CEV confirma a César Quintanilla como candidato único para presidir la organización en Alicante El actual presidente de Uepal será elegido sin necesidad de competir con ningún otro aspirante

Óscar Bartual Bardisa Alicante Jueves, 23 de octubre 2025, 14:22 | Actualizado 14:31h.

César Quintanilla será el próximo presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en Alicante. La candidatura del actual presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) ha sido la única presentada, una vez cerrado el proceso, y será elegido en la próxima asamblea electoral, convocada el próximo 6 de noviembre, según ha confirmado la CEV.

El plazo de la presentación de candidaturas se ha cerrado y Quintanilla ha sido el único en presentarla para la CEV de Alicante, tal y como deseaba la cúpula empresarial autonómica para ofrecer una imagen de unidad. En paralelo, el actual presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), Vicente Lafuente, ha sido el único en registrar la suya para dirigir la CEV.

Lafuente,se presenta con el aval del 29% de los miembros de pleno derecho de la Asamblea General, 160 de un total de 543 vocales, superando así el mínimo del 20% que marcan los Estatutos de la Confederación para ser candidato, según ha dado a conocer la organización empresarial este jueves.

Además, el resto de CEV provinciales también cuentan con una candidatura única. En Valencia estará encabezada por Eva Blasco García, en representación de Europa Travel, S.A, mientras que en Castellón será Luis M. Martí, en representación de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur).

Con la proclamación de las candidaturas se pone en marcha el proceso electoral que culminará con la elección de los presidentes y la renovación de los órganos de gobierno de la Confederación, «dando continuidad al modelo de representación empresarial basado en el diálogo, la cooperación y la vertebración económica y social de la Comunitat Valenciana».