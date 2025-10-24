«Alicante era impresionante» o la añoranza del alma comercial del centro

Tere Compañy Martínez Alicante Viernes, 24 de octubre 2025, 07:17 Comenta Compartir

Hablar de Alicante es hacerlo del Simago en Alfonso el Sabio; de Las Filipinas o de Eutimio en la Rambla; de los Berna, Julio el Madrileño o la Boutique Casino en la calle Calderón o La Moderna Escritura o Juguetes Rico en Castaños. De todos estos comercios solo queda abierto un último mohicano: la papelería Eutimio, que permanece impasible en la calle López Torregrosa, en la conexión entre la Rambla de Méndez Núñez y Alfonso el Sabio. El resto hace años que solo vive en la memoria de quienes buscaban jabón en la perfumería Azul o se acercaban a comprar al mercadillo de Campoamor.

A ese recuerdo apela Vicente Armengol, presidente del Colectivo de Comerciantes por Alicante, cuando habla con emoción de cómo ha cambiado el centro de la ciudad desde 1986, año en el que comenzó su andadura laboral.

Comercios y mercadillos en Alicante.

En aquellos 80, las calles del centro eran un hervidero de tiendas a las que acudían no solo los vecinos de los barrios, sino también personas de toda la provincia. «Esta ciudad era algo impresionante y una envidia para otras capitales de provincia. Ahora estamos en un momento más bajo», afirma Armengol.

Para este comerciante, la crisis de 2008 marcó un antes y un después en los ciclos económicos que el sector conocía hasta ese momento. «Algunos años iban bien y otros no tanto, pero podías ahorrar. Ahora es imposible: nos limitamos a sobrevivir», reconoce. Aquel año, la crisis del ladrillo se llevó también por delante a muchos negocios. A esa primera ola de cierres se sumaron pronto otros problemas, como la falta de relevo generacional, el cambio de hábitos de consumo tras el covid y la irrupción de nuevas plataformas digitales.

Las cifras hablan por sí solas: en apenas diez años, entre 2013 y 2023, el porcentaje de locales con actividad económica activa ha pasado del 82% al 72,9%. Una cifra preocupante si se tiene en cuenta que el comercio al por menor representa el segundo sector económico de la ciudad y el primero en generación de empleo.

En los últimos años, no solo han desaparecido comercios históricos, sino que también han crecido la burocracia, los impuestos y los alquileres. Aun así, Armengol mantiene el optimismo y confía en la capacidad del comercio local para sobrevivir:

«Las decisiones que tomas influyen en que haya una tienda debajo de tu casa para atenderte: que esté tu panadero, tu carnicero, tu tienda de relojes o de calzado. Eso es imprescindible para cualquier barrio. Llena de vida las calles y da seguridad. Cada uno decide dónde quiere comprar, y sería bueno pararse a pensar y ser responsables de lo que decidimos».

Frente a la coyuntura actual, al pequeño comercio no le queda más que renovarse o morir. Hoy no es raro ver una frutería de barrio que comparte recetas en redes sociales o una tienda de ropa que vende tanto en físico como online. «Nos hemos acostumbrado a cosas que hace unos años nos habrían parecido ciencia ficción, como la inteligencia artificial, que hoy está a la orden del día», comenta.

Ampliar Alicante celebra el Día del Comercio Local con una muestra fotográfica retrospectiva que rinde homenaje al sector La plaza del Ayuntamiento de Alicante volverá a vestirse este viernes, 24 de octubre, con los antiguos comercios de la ciudad. Una exposición fotográfica devolverá a la vida aquellos años de bonanza. Entre las 9 y las 14.30 horas, la muestra expondrá un centenar de fotografías retrospectivas sobre la evolución del comercio, los mercados y los mercadillos en el centro y los barrios. Las imágenes han sido cedidas por el Archivo Municipal, así como por diferentes asociaciones y entidades comerciales, y la iniciativa lleva por lema 'Día del Comercio Local. Nuestro Comercio'.De esta forma, desde primera hora, en la plaza del Ayuntamiento se podrá hacer un recorrido por la historia de los comercios alicantinos para darles visibilidad, ya que son un pilar imprescindible de la ciudad. Además, habrá animación con presentador, música de dolçaina i tabalet y un espacio para que los ciudadanos puedan hacerse fotografías.

Aun así, Armengol no puede evitar recordar con nostalgia aquellas calles y avenidas de los ochenta, llenas de bullicio. «Nuestros comercios son parte de nuestra identidad como alicantinos. No podemos permitir que nuestra ciudad se convierta en una más dentro de la globalidad, sin personalidad ninguna», insiste.

El presidente de los comerciantes recuerda cómo, en aquel Alicante en expansión, la gente caminaba desde los barrios al centro —y viceversa— para hacer sus compras. «Ahora lo más habitual es hacerlo en coche, acercarse a un centro comercial de las afueras y aprovechar para ir al cine», explica.

El cinturón de grandes superficies ha alejado también a la provincia de la capital. «Cuando vienen a comprar desde otros municipios, se quedan en las afueras», lamenta.

El comercio tradicional, además, se enfrenta a la falta de relevo generacional. «Antes las tiendas se heredaban de padres a hijos. Ahora pocas quedan que sean de tercera o cuarta generación», señala. A ello se suman los altos costes de emprender. No solo por el sacrificio personal que implica el oficio, sino también por los elevados alquileres, que hacen que donde antes había una panadería hoy se levante un piso turístico.

Armengol no se cansa de insistir en que Alicante debe seguir siendo una capital comercial. Considera que la fórmula está inventada, pero hay que ponerla en práctica. Para los comerciantes del centro es imprescindible que se ejecuten infraestructuras como el parking público del ADDA, o que la reciente peatonalización de la calle San Vicente se gestione con sentido, evitando que los clientes huyan hacia las afueras por la imposibilidad de aparcar. «Las administraciones tienen que trabajar para mantener el comercio local, no solo de cara a la galería, sino con políticas reales», reclama.

