La Policía desmantela en el Vinalopó una organización dedicada al cultivo de marihuana 'prémium' Nueve detenidos, entre ellos un menor, de una banda que explotaba varias plantaciones en la provincia de Alicante

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 30 de septiembre 2025, 12:06 | Actualizado 12:36h.

La Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal muy organizado dedicado a la producción a gran escala de marihuana, que incluía produción 'prémium' y gestionaba varias plantaciones en diversas localidades de la provincia de Alicante. Los agentes han detenido a sus nueve componentes, uno de ellos menor de edad.

La banda estaba muy organizada. Tenían hasta ocho cultivos hidropónicos repartidos por distintas localidades de la provincia: cinco de ellos en Elda y tres más en las localidades de Petrer, Novelda y Aspe, incautándose 2.270 plantas de marihuana. Uno de ellos era un «centro de producción de esquejes», seleccionando así las de mayor calidad en una sala especial. Aquí se hallaron 25 plantas tipo madre bajo luz directa proporcionada por lámparas de alta intensidad lumínica y aparatos de extracción de aire.

Aparte, tenían otros destinados al almacenamiento de forma segura de la sustancia estupefaciente ya procesada en cogollos y dispuesta para su venta o distribución, lo que se conoce en el argot policial como 'guardería' de la droga. En total, 14 emplazamientos.

Tal era el proceso de producción por parte del entramado, que se estimó que estos cultivos hidropónicos de gran potencial, bajo un clima artificial óptimo para el crecimiento y floración podrían estar produciendo entre 50-100 kilogramos de cogollos de marihuana cada 2-3 meses.

En cuanto a los miembros del entramado, la investigación reveló que estaría perfectamente estructurado en niveles de responsabilidad. Los tres principales investigados estaban encargados de adquirir útiles para el cultivo de marihuana, como fertilizantes, químicos, germinadores de semillas o esquejes, previamente adquiridos por ellos en establecimientos denominados GROW SHOP de venta exclusiva de productos para el cultivo de marihuana.

Toda esta infraestructura logística estaría siendo abastecida de energía a través de la manipulación de contadores eléctricos y otros tipos de defraudación de fluido eléctrico, con la consiguiente peligrosidad que supone para los vecinos de la zona el conglomerado eléctrico necesario para que funcionen plantaciones de estas magnitudes.

Contravigilancia

En cuanto al modo de operar de los implicados, cabe destacar las medidas de contra vigilancia que utilizaban a la hora de desplazarse en vehículo de un lugar a otro. Disponían siempre un vehículo como lanzadera y otros como transporte, con el fin de dotar de mayor seguridad el desplazamiento de la droga y su entrega al cliente, la cual se llevaba a cabo normalmente en una zona aislada.

El cómputo de la operación se saldó con la detención de los nueve investigados, uno de ellos menor de edad, y la incautación de 2.270 plantas de marihuana en total en distintas fases de crecimiento y floración, además de cogollos y picadura de la misma, así como de 1.800 euros en efectivo.

Concluían los investigadores que los beneficios obtenidos eran reinvertidos para el crecimiento del ilícito negocio, buscando nuevos emplazamientos para la instalación de otros cultivos, dotándolos de aparataje eléctricos y otros dispositivos necesarios que podrían alcanzar un valor próximo a los 100.000 euros.

Los cuatro principales detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de la localidad de Elda, siendo informada también la Fiscalía de Menores de Alicante de las actuaciones, dada la minoría de edad de uno de los arrestados.