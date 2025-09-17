Detienen a dos jóvenes por robar el teléfono de una mujer en Alicante y gastar más de 2.000 euros con sus tarjetas virtuales Los implicados lograron obtener el DNI de la víctima con ayuda de un tercero, quien se hizo pasar por un funcionario de la oficina de objetos perdidos

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:31 | Actualizado 12:04h. Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes en Torrevieja y Alicante, un hombre de 24 años y una mujer de 22, por presuntamente robar un móvil y estafar más de 2.000 euros a una mujer. Los arrestados aprovecharon mientras la víctima estaba distraída y hablaba por teléfono para sustraerlo y huir del lugar.

El objetivo, según explican los investigadores, era obtener el terminal desbloqueado para conseguir acceso a todas sus tarjetas virtuales y monederos. Durante la huida, con ayuda de una tercera persona, engañaron a la mujer haciéndose pasar por un funcionario de la oficina de objetos perdidos y consiguiendo así su DNI, obteniendo de esta manera acceso a todas sus cuentas bancarias.

La intervención policial se originó a raíz de la denuncia interpuesta por la víctima, quien relató que mientras caminaba de madrugada hablando por teléfono fue abordada por un hombre y una mujer. En ese momento el varón le arrebató el terminal de las manos y corriól, mientras que la otra implicada le sujetó a la víctima hasta que el ladrón estuvo lo suficientemente lejos, momento en el que ella emprendió la huida.

Sin embargo, esta no se dio cuenta de que se le cayó un bolso que contenía un pasaporte, varios documentos y otras pertenencias, lo que obligó a avanzar rápidamente en la investigación, llevada a cabo por la Policía Nacional de la Comisaría Norte de Alicante. Los agentes corroboraron que ambos habían seleccionado a la vícitma y la siguieron hasta que estuvo distraída.

Tras la sustracción ambos utilizaron el propio teléfono robado para pagar un taxi. Durante el viaje el hombre que evitó en todo momento que el terminal se bloqueara, usó su propio móvil personal como puente: acopló los altavoces de ambos terminales cuando recibió una llamada de la víctima, simulando una conversación entre ella y un tercero, que se hizo pasar por un supuesto funcionario de la oficina de objetos perdidos, señalan fuentes policiales.

En dicha llamada un tercer implicado suplantó la identidad del trabajador y aseguró a la víctima que el teléfono había sido encontrado por un ciudadano y entregado en el servicio de objetos perdidos. Le solicitó sus datos personales, incluyendo el DNI y la citó para que acudiese a recoger el terminal, retrasando así la denuncia.

Este fue el último paso para que los supuestos ladrones accediesen a las aplicaciones bancarias instaladas en el móvil, y con acceso a las facturas, el autor cambió las claves de la banca online de la víctima teniendo acceso libre a todas las operaciones. Los autores se desplazaron a diversas entidades bancarias ubicadas en Alicante, San Vicente y Torrevieja, realizando múltiples operaciones con cargo a las cuentas de la víctima, con un perjuicio económico total de 2.270 euros.

Detención

La labor policial culminó con la localización y detención de ambos implicados, el varón en Torrevieja y la mujer en Alicante. En el momento de la detención, se intervino un teléfono móvil de alta gama que había sido utilizado para la consumación de la estafa. Ambos detenidos están siendo investigados por los presuntos delitos de robo con violencia y estafa. El varón, de 24 años, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante.

Temas

Polícía Nacional de Alicante