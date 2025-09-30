El Circo del Sol vuelve en verano a la playa de San Juan de Alicante con el espectáculo 'Kurios' La compañía canadiense estrena en España su 'gabinete de curiosidades' con parada en la ciudad durante tres semanas

Alicante calienta motores para recibir, un año más, al Circo del Sol. La compañía canadiense hará parada el próximo verano en el solar ubicado en la playa de San Juan, donde levantará su gran carpa para cobijar el espectáculo 'Kurios, gabinete de curiosidades'.

Esta nueva visita del Circo del Sol a Alicante se enmarca en el convenio bianual que mantiene con el Ayuntamiento. Así, la compañía visitará a la ciudad durante su gira por España para ofrecer este estreno en la península.

Tras agotar entradas y ampliar fechas con su último espectáculo, 'Alegría, bajo una nueva luz' -en verano de 2024-, el Circo del Sol reabrirá sus puertas en Alicante a partir del 16 de julio, con funciones llenas de imaginación y curiosidad durante tres semanas.

Y es que 'Kurios' invita a los espectadores «a escapar de la realidad y adentrarse en un mundo de extraordinaria imaginación». Todo ello con el estilo único del Circo del Sol, que combina acrobacias espectaculares con un toque de poesía, arte y humor.

Entradas para el Circo del Sol

La preventa exclusiva de entradas para 'Kurios, gabinete de curiosidades' del Circo del Sol en Alicante ha comenzado este martes para miembros de Cirque Club. La venta general se abrirá el próximo 30 de septiembre en la web cirquedusoleil.com/kurios.

Alicante se une así a la gira española de 'Kurios' que arrancó en Gijón y que pasará también por Sevilla, Bilbao y Málaga. Este es el quinto espectáculo que Cirque du Soleil trae a la ciudad.

Universo 'steampunk'

En un pasado alternativo pero familiar, 'Kurios' se adentra en el laboratorio mecánico de un científico convencido de que existe un mundo oculto e invisible, un lugar donde aguardan las ideas más locas y los sueños más grandiosos.

Ampliar 'Kurios' llegará en julio a Alicante. CDS

Una vez que el científico consigue abrir la puerta a este mundo de maravillas, el tiempo se detiene por completo y un elenco de personajes de otro mundo invade su gabinete de curiosidades, dando vida a sus creaciones improvisadas una a una.

A medida que lo visible se vuelve invisible y las perspectivas se transforman, 'Kurios, gabinete de curiosidades' estalla en una celebración del poder de la imaginación.