Huelga de médicos en Alicante este viernes por la nueva ley del Ministerio El Colegio Oficial de Médicos de Alicante muestra su apoyo «firme y decidido» a las protestas contra el Estatuto Marco

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 30 de septiembre 2025, 15:09

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) ha mostrado públicamente su apoyo «firme y decidido» a la segunda jornada de huelga médica nacional convocada para este viernes como parte de la campaña de movilizaciones en rechazo al borrador de Estatuto Marco promovido por el Ministerio de Sanidad.

Desde la entidad han compartido «la profunda preocupación ante un texto que, a pesar de las negociaciones y reuniones entre el comité de huelga y los responsables ministeriales de las últimas semanas, mantiene una clasificación profesional inadecuada para los médicos, ignora la necesidad de un desarrollo profesional continuo y empeora de forma sustancial las condiciones laborales».

Entre los aspectos «más lesivos», el COMA ha resaltado «la supresión de derechos básicos«, como la referencia al descanso mínimo de 36 horas, además de »la eliminación de criterios homogéneos para plazas de difícil cobertura o la negativa a retribuir las horas de guardia al menos en igualdad con las ordinarias«.

El borrador de Estatuto Marco planteado por Sanidad, ha continuado, «supone un retroceso en cuestiones clave como la conciliación, la estabilidad laboral o los incentivos para captar y retener talento en el sistema sanitario». Por ello, el COMA ha aseverado que esta situación «no solo afecta a los médicos, sino que pone en riesgo la calidad asistencial, la seguridad de los pacientes y el futuro de la sanidad pública».

Así, considera «imprescindible un estatuto propio que regule de manera adecuada la profesión médica, que garantice la excelencia, reconozca la responsabilidad inherente al ejercicio de la medicina y respete el descanso y la conciliación del colectivo médico». «Solo así se podrá evitar la creciente fuga de médicos que se está produciendo en nuestro país y asegurar la eficiencia del Sistema Nacional de Salud», ha agregado.

De esta manera, el COMA ha hecho un «llamamiento a la unión» y ha animado a sus colegiados a «secundar» la jornada de paro del próximo viernes, en una movilización que «representa un acto de responsabilidad colectiva para defender unas condiciones laborales justas y proteger la calidad de la asistencia sanitaria que merece la ciudadanía».