César Quintanilla se marca como reto una patronal alicantina más influyente en sintonía con el proyecto global de CEV Confirma que presentará candidatura para presidir la estructura provincial y señala que Joaquín Pérez «seguirá siendo un activo fundamental»

José Carlos Martínez Alicante Jueves, 2 de octubre 2025, 15:40 Comenta Compartir

Poco después de hacerse pública la renuncia de Joaquín Perez, actual presidente, a repetir mandato en CEV Alicante, quien se perfila como su sucesor, César Quintanilla, ha dado un paso al frente para comenzar a perfilar el proyecto que desea para la patronal alicantina dentro de la organización autonómica. El actual presidente de Uepal, la Unión Empresarial Alicantina, apuesta por abrir «un periodo de unidad empresarial y defensa férrea de los intereses empresariales de la provincia de Alicante que se articule en la Comunitat y sus territorios».

Quintanilla, como ya publicó recientemente TodoAlicante, ha confirmado su intención de optar a la presidencia de CEV Alicante con el objetivo de «fortalecer la unidad empresarial en la provincia y establecer un modelo de defensa del tejido productivo y sus sectores».

El líder de Uepal ha tenido también palabras elogiosas hacia Joaquín Pérez, de quien ha dicho que «seguirá siendo un activo fundamental del asociacionismo empresarial». De Pérez ha alabado, además, su «capacidad de diálogo, tendencia a tender puentes y su mirada preclara». Añade que su experiencia y conocimiento «serán de gran utilidad en el futuro».

Entrando más en detalle, Quintanilla ha argumentado que se propone «trabajar por la unidad empresarial, la defensa de los intereses compartidos del territorio de la provincia de Alicante y sus comarcas, fortalecer la influencia del asociacionismo empresarial de la Comunidad Valenciana y reforzar las reivindicaciones de los distintos sectores empresariales».

En un contexto de voluntad de entendimiento entre todas las corrientes empresariales, el dirigente se ha comprometido a «trabajar duro por la cohesión territorial en la Comunidad Valenciana, en la defensa de los intereses individuales de cada sector y en la necesaria visibilidad y capacidad de influencia de la provincia de Alicante». Todo ello, insiste, en sintonía con el proyecto global de la Comunidad Valenciana, que será «coral y compartido».

Los grandes temas

A su juicio, los grandes temas de la provincia aúnan a todo el sector empresarial y tienen que ver con asuntos como la cohesión territorial dentro de la Comunitat, la falta de infraestructuras en la provincia de Alicante o la situación de infrafinanciación, tanto de la región como específicamente de la provincia; a todo ello se suma, según relata, la necesidad de garantizar agua en la provincia de Alicante, con especial atención a los trasvases del Júcar y del Tajo, así como de disponer de nuevo suelo industrial, reducir la carga burocrática y seguir trabajando en la simplificación fiscal que asegura la continuidad de las empresas con un marcado carácter familiar.