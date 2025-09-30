Adiós a una «deuda histórica» con la UA: el nuevo plan de financiación asegura sueldos, contratos y reformas de infraestructuras La rectora Amparo Navarro valora «muy positivamente» el acuerdo del Consell, que ofrece un marco de estabilidad «adecuado» a la LOSU

Adrián Mazón Alicante Martes, 30 de septiembre 2025, 20:24 Comenta Compartir

La Universidad de Alicante ha celebrado este martes la aprobación del nuevo Plan Plurianual de Financiación para el periodo 2026-2029, que beneficiará a lass cinco universidades públicas valencianas. El acuerdo, aprobado por el pleno del Consell, garantiza un marco estable y suficiente para atender sus necesidades financieras.

La rectora de la UA, Amparo Navarro, ha valorado «muy positivamente» la decisión del Consell, que considera «el resultado de muchos años de trabajo con diferentes gobiernos de la Generalitat». Con ello se consolida el pago de la llamada «deuda histórica» y permite, así, afrontar retos pendientes como la mejora de infraestructuras, además, en respecto a los capítulos 1 y 2, la garantía de sueldos ante posibles incrementos salariales o la contratación de nuevo profesorado.

Este acuerdo permitirá aumentar los Presupuestos de la Generalitat, en materia de universidades, hasta los 1.103 millones de cara al próximo año, a los que se sumará una dotación adicional para todas ellas de 39,5 millones en concepto de «compensación por reducción de los precios públicos universitarios».

Este acuerdo establece también que los Presupuestos de la Generalitat para 2026 y los tres siguientes -hasta 2029-, con posibilidad de prórroga para otros cuatro años, tendrán que incluir la financiación estructural básica correspondiente a la transferencia ordinaria, pero también variables como los incrementos salariales que aún no se pueden estimar, compensaciones por aplicación de normativa externa y el efecto de la inflación.

Estabilidad financiera en la UA

La rectora de la UA ha destacado que el plan supone «un marco de estabilidad financiera adecuado a la LOSU» y que «lo que parecía extraordinario, el pago de la deuda histórica, se convierte ahora en financiación estructural para los próximos tres años».

«Lo que parecía extraordinario, el pago de la deuda histórica, se convierte ahora en financiación estructural para los próximos tres años» Amparo Navarro Rectora de la Universidad de Alicante

Así, Navarro ha subrayado que el acuerdo garantiza la cobertura de los gastos corrientes de la institución, así como los incrementos salariales que puedan producirse en el futuro por la aplicación de normativas estatales y autonómicas. Además, ha recordado que el plan consolida el convenio firmado entre el Ministerio y la Generalitat para la creación de nuevas plazas de ayudante doctor, conocido como programa 'María Goyri', que contribuye al rejuvenecimiento de las plantillas.

En el caso de la UA, Navarro ha puesto el acento en que la financiación permitirá atender «necesidades específicas» como «el deterioro de infraestructuras que ya tienen muchos años» y que carecían de un plan de inversión desde 2008. También ha valorado la inclusión de contratos-programa con cada universidad, que permitirán «atender objetivos concretos.

Una década de reivindicaciones

El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha definido el acuerdo del Plan Plurianual de Financiación como «histórico» y ha resaltado que era «una de las principales reivindicaciones de los rectores en la última década».

«El anterior Gobierno fue incapaz de establecerlo y hoy podemos decir que lo hemos conseguido» José Antonio Rovira Conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

Según ha explicado, el nuevo sistema permitirá a las universidades «tener un escenario presupuestario estable y un marco a medio plazo sin tener que renegociar cada año». Además, ha afeado al Gobierno del Botànic, que «fue incapaz de establecerlo y hoy podemos decir que lo hemos conseguido gracias al trabajo y al diálogo».