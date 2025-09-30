El Lucentum construirá la 'Ciudad del Baloncesto' de Alicante en la Vía Parque Incluirá dos pabellones cubiertos con capacidad para varias pistas de baloncesto y tres de minibasket, además de canchas exteriores de basket y de tres por tres

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 30 de septiembre 2025, 13:13 | Actualizado 13:54h.

Alicante contará con su propia 'Ciudad del baloncesto', un macrocomplejo con dos pabellones cubiertos con capacidad para varias pistas de baloncesto y tres de minibasket, además de pistas exteriores de baloncesto y de tres por tres. La Fundación Lucentum ha presentado al Ayuntamiento de Alicante un proyecto público-privado para la construcción de estas instalaciones, que cuentan con el apoyo de la Concejalía de Deportes.

Este complejo se ubicará entre la Gran Vía de Alicante y la Vía Parque, al lado del Centro Comercial Gran Vía sobre tres parcelas de titularidad municipal de 13.000 metros cuadrados situadas en la calle Polop de Alicante. El terreno ya cuenta con la catalogación urbanística correspondiente para acoger edificaciones de uso deportivo.

Ampliar

Además, el proyecto incluye un edificio moderno y funcional para el alojamiento y formación de los deportistas. Estas instalaciones «únicas y diferenciales» permitirán «descongestionar y completar» las pistas de baloncesto públicas que ahora hay en Alicante.

La entidad alicantina mantiene negociaciones avanzadas con distintos inversores para la realización del complejo, que supondrá un salto cualitativo para el club, asegurando su futuro, su crecimiento y sostenibilidad a medio y largo plazo.

El presidente del Lucentum Alicante, Daniel Adriasola, explica que las nuevas instalaciones están pensadas «para la formación completa de los deportistas» e indica que «complementan las existentes en Alicante». «Es un antes y un después para el Lucentum», concluye.

Hasta 22 equipos y un proyecto pionero a nivel internacional El club alicantino ha promovido durante las últimas temporadas el desarrollo de su Lucentum Basket Academy, con 13 equipos masculinos y nueve femeninos, y su Lucentum Basketball HUB, un proyecto pionero internacional que une a clubes, academias y federaciones de todo el mundo, en el que ya participan 36 entidades, de 33 países diferentes y de los cinco continentes, con estancias de formación, de pretemporada, clínics y eventos. También ha evidenciado su apuesta por el deporte inclusivo, con el desarrollo de su equipo de Diversas Capacidades.

El concejal de Deportes y vicealcalde, Manuel Villar, ha calificado de «magnífica noticia para la ciudad y el deporte formativo alicantino» el proyecto de Ciudad de Baloncesto presentado al Ayuntamiento por la Fundación Lucentum.

El concejal de Deportes ha explicado que el equipo de gobierno ya trabajaba en la creación de nuevas instalaciones deportivas en esta zona del barrio de Garbinet y ha indicado que la disponibilidad existente de suelo catalogado para uso deportivo «es una ventaja añadida» para sacar adelante este proyecto del Lucentum, «que, como es lógico, se tramitará a través de un concurso público con su correspondiente licitación».