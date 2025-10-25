Las cinco noticias más importantes de Alicante este sábado 25 de octubre TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este sábado 25 de octubre.

1 Dos detenidos por un supuesto crimen machista en Alicante

Dos personas han sido detenidas tras el hallazgo este viernes del cadáver de una mujer en Alicante. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga el crimen como un presunto asesinato machista. «Estamos recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en la provincia de Alicante», ha escrito Delegación de Gobierno en X. Pincha aquí para leer la noticia completa.

2 Vuelven las protestas contra Mazón en las vísperas del 29-O

El próximo jueves se cumplirá un año de la trágica riada que se llevó por delante la vida de 229 personas en la provincia de Valencia y provocó una devastación terrible en numerosas poblaciones. Con motivo del próximo aniversario se han reavivado las manifestaciones pidiendo la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de aquel día. Una veintena de asociaciones políticas, sindicales y sociales habían convocado sendas protestas en Valencia y Alicante por este motivo, que se han saldado con desigualdad. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 El aeropuerto de Alicante-Elche arranca un invierno de récord: 8,2 millones de asientos, 181 rutas y vuelos a 29 países

Todo apunta a que el aeropuerto de Alicante-Elche cumplirá con las previsiones y superará la barrera de los 20 millones de viajeros este 2025. Con más de 15,3 millones de pasajeros en el acumulado entre enero y septiembre, la terminal alicantina ha batido mes a mes los récords del 2024. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Histórico estreno en Alicante de uno de los mayores cruceros del mundo con 5.400 pasajeros

El aeropuerto de Alicante-Elche es la principal puerta de entrada a la provincia del turismo, especialmente extranjero. Las instalaciones de Aena conectan Alicante con 181 destinos en su temporada de invierno. Pero el puerto de Alicante está, cada vez más, volcado con el negocio de los cruceros, que ejercicio tras ejercicio bate límites, como el aeropuerto. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 El nuevo paseo de la Playa de San Juan ya está aquí con más palmeras, sombras y acceso directo a la arena

La Playa de San Juan reestrena paseo con el final de las obras de la nueva avenida de Niza, que han tenido esta emblemética estampa de la Playa de San Juan patas arriba desde hace 12 meses. Aunque, en realidad, comenzaron hace 15 años, cuando se creó un lugar de recreo y esparcimiento similar al que se hallaba en la capital francesa de la Costa Azul, Niza, y de ahí viene el nombre de uno de los iconos de la ciudad. Clica aquí para leer la noticia completa.

