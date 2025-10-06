La nueva avenida de Niza de la Playa de San Juan: más verde, más ancha y más deportiva Las obras incluyen plataformas de acceso a la arena, un pavimento unificado y más zonas de sombra

Las plataformas de madera, con las palmeras recién plantadas y las zonas deportivas renovadas.

José Vicente Pérez Pardo Alicante Lunes, 6 de octubre 2025, 07:20 Comenta Compartir

Ha costado un poco más que un parto, pero ha merecido la pena. Las obras de la avenida de Niza, inicialmente proyectadas para nueve meses, se han retrasado debido a problemas de materiales y de ejecución, pero la finalización es inminente. Tal vez para el próximo puente festivo del 9 d'Octubre sería estupendo.

Pero el resultado ya se puede ver, sentir y pasear. Un espacio emblemático de Alicante, en la Playa de San Juan, que va a ganar amplitud, verde y sombras con el proyecto ejecutado. Más ancho porque se han eliminado barreras arquitectónicas haciendo el paseo más accesible para el viandante. Ya no hay obstáculos hasta la arena ni los bordillos a los chiringuitos.

El nuevo paseo de la avenida de Niza. SHOOTORI

Destacan las plataformas de madera, que conforman la transición a modo de alfombra entre el pavimento del paseo y la zona de arena. En lugar de las pequeñas entradas, se han ampliado los accesos «facilitando al usuario espacios de estancia espera y descanso», explican fuentes municipales.

Las cifras de la reforma 15.700 metros cuadrados de actuación en el paseo 149 nuevas palmeras plantadas en todo el paseo 83 columnas de iluminación led de alta eficiencia con integración de nuevos proyectores hacia pistas de voley playa

Unas áreas en las que se han integrado palmeras para sombra y bancos junto a los lavapiés. De hecho, la recién estrenada avenida de Niza también es más verde: se han plantado 149 nuevas palmeras. Aparte, se han instalados tres nuevas pérgolas para evitar el sol.

Ampliar Segregación entre Alicante y El Campello en el paseo de Niza. SHOOTORI Hitos para recordar la segregación de El Campello Una de las actuaciones más simbólicas y singulares se ha realizado una integrando en el pavimento la huella topográfica del linde del término municipal con El Campello. La segregación con Alicante tomó como línea divisoria el tramo final del braçal de la Passió, acequia de riego de la partida de Fabraquer que terminaba en las dunas de la antigua marjal dunar de la playa. Esta huella hoy se ha recuperado reflejada en el pavimento y con dos hitos verticales que indican el paso de un término al otro.

Dos eran los objetivos que se ha perseguido con esta actuación. El primero, «obtener una imagen unitaria y uniforme en diseño y materiales de este espacio tan representativo». Costas realizó una primera fase en el pavimento en la década de los 2000 que ahora se ha completado con un mismo diseño en el paseo que corresponde al término municipal de Alicante.

La obra supone también «la consolidación de la integración de la movilidad sostenible», insisten desde el Ayuntamiento, con la implantación de 450 metros de nuevo carril bici hasta el límite con el término municipal de El Campello y 32 nuevos aparcabicis.