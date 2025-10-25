El aeropuerto de Alicante-Elche arranca un invierno de récord: 8,2 millones de asientos, 181 rutas y vuelos a 29 países Las cifras arrojan un aumento del 10,2% en relación con la anterior temporada baja, la mejor de la historia | El número de operaciones se dispara hasta las 42.000

Todo apunta a que el aeropuerto de Alicante-Elche cumplirá con las previsiones y superará la barrera de los 20 millones de viajeros este 2025. Con más de 15,3 millones de pasajeros en el acumulado entre enero y septiembre, la terminal alicantina ha batido mes a mes los récords del 2024.

Ahora se prepara para volverlo a hacer en la que será su mejor temporada baja de siempre. Con 8,2 millones de asientos programados desde el 26 de octubre hasta el 28 de marzo, la terminal alicantina ha incrementado la oferta en un 10,2% comparado con el mismo periodo anterior, según datos de la gestora aeroportuaria Aena.

En total para estos meses de invierno la terminal alicantina desplegará 181 rutas, 12 más que el invierno anterior, a 118 aeropuertos repartidos en 29 países. Por primera vez la terminal contará con conexiones directas a tantos países, tres más que la última temporada baja. Las nuevas rutas a Europa Central y del Este como Bratislava, Belgrado o Chisinau (Moldavia) han impulsado la oferta del aeropuerto.

Europa aglutinará el grueso de las plazas, con unos 6,8 millones de asientos programados y 158 rutas, mientras que para España las aerolíneas han programado casi 1,1 millones de plazas (un 6,6% menos) para las 17 rutas que operarán en territorio nacional. En cuanto a África, se ofertarán 334.500 asientos en seis rutas distintas a países como Argelia y Marruecos, según datos de Aena.

Poniendo más la lupa en los mercados internacionales, Reino Unido continúa como el gran puntal del aeropuerto, incrementando su oferta en casi un 9% este invierno y ofertando 2,6 millones de asientos en 22 conexiones directas. Entre el resto de mercados internacionales destacan los Países Bajos, con más de 545.000 asientos (+13,2%); Alemania con cerca de 518.000 asientos (+9,7%) y 14 rutas directas; Bélgica, cercana a los 495.000 asientos (+20%); y Polonia con cerca de 482.000 asientos (+21,3%) y 10 rutas.

Apuesta de aerolíneas

La amplia oferta de cara a la temporada baja irá de la mano con las principales aerolíneas, que mantienen sus bases de cara al invierno y algunas de ellas incluso las aumenta, llegando a tener, entre la suma de Ryanair, Norwegian y Vueling, 24 aviones, reforzándose los días punta.

Ryanair anunció recientemente su programación. Tras una inversión equivalente a 1.600 millones de euros, la aerolínea irlandesa operará con 16 aviones a 79 rutas, diez de ellas nuevas. De los ocho millones de asientos programados, 3,4 son de Ryanair, un 12% más que en la temporada pasada. De los 29 países, volarán a 22. Una amplia apuesta por el aeropuerto de Alicante-Elche.

En el caso de Vueling, esta también incrementa de manera sustancial su oferta invernal, con un avión más para operar las dos nuevas rutas nacionales que operará tras la salida de Ryanair: Santiago de Compostela y Tenerife Norte, así como la de Santander, abandonada por los irlandeses en la anterior temporada alta.

En total 29 aerolíneas operarán en el aeropuerto de Alicante-Elche durante el invierno, con novedades importantes como una nueva ruta a Bratislava, a la que volará tanto Wizz Air como Ryanair, o la extensión de destinos veraniegos como Chisinau, en Moldavia; Belgrado, en Serbia; o Otros destinos populares como Londres Gatwick, Lyon, Estocolmo o Cardiff, entre otras.