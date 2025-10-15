El aeropuerto de Alicante-Elche superará la barrera de los 20 millones de pasajeros este 2025

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:15 Comenta Compartir

Todo parece indicar que el aeropuerto de Alicante-Elche, salvo sorpresa mayúscula, sobrepasará la barrera de los 20 millones de pasajeros y sentará un nuevo récord histórico este 2025. La terminal ya suma más de 15,3 millones de pasajeros entre enero y septiembre, un 8,7% más que el mismo periodo de hace un año.

Cifras que hacen prever que «el aeropuerto rebasará el tráfico de 20 millones de viajeros este año», tal y como ha compartido el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, durante la presentación de la programación de invierno de Ryanair en una jornada celebrada este martes en el ADDA.

Tras un septiembre histórico, se espera que la terminal alicantina cierre los tres meses que quedan con récords mensuales y catapulte el tráfico de pasajeros hasta cotas nunca antes vistas. Gran parte de la culpa la tiene el turismo internacional. El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha explicado que el aeropuerto canaliza más del 90% de la llegada de turistas internacionales a la provincia, siendo el principal punto de entrada de mercados como Reino Unido, Alemania, Países Bajos y los países Nórdicos.

Pérez ha hecho hincapié en la importancia de este volumen de tráfico generado en el 2025 «que tiene impacto económico directo con empleo estable en la base operativa, incremento del gasto turístico y fortalecimiento del ecosistema empresarial».

«La terminal alicantina no solo se ha convertido en los últimos años en base de operaciones de compañías como Ryanair, sino que además ha visto como se incrementaban tanto el número de nuevas rutas como las frecuencias de vuelos», ha valorado el presidente del organismo provincial en relación al anuncio de Ryanair sobre el aumento de rutas y frecuencias para la temporada invernal.

Pérez ha resaltado la importancia de aerolíneas como Ryanair y sus bases en la terminal alicantina, así como el modelo 'low cost' que ha permitido «reforzar la conectividad con destinos clave y contribuye de forma decisiva al crecimiento sostenido del aeropuerto». Además, el presidente de al Diputación ha valorado el impacto positivo que tiene «en el fortalecimiento de la desestacionalización del turismo y en facilitar el tránsito continuo de visitantes, beneficiando directamente a nuestra economía local, a nuestros hoteles y a nuestros comercios».

En este sentido y ante el más que probable nuevo récord de pasajeros el presidente de la diputación y los representantes del sector turístico han vuelto a exigir la mejora de las infraestructuras en relación al aeropuerto, como la conexión ferroviaria.

Jornada de conectividad aérea

El acto ha contado también con las intervenciones del secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, encargado de clausurar, junto a Toni Pérez, el evento, así como del director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, el presidente de HOSBEC, Fede Fuster, el presidente de APHA –Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante-, Luis Castillo, y la directora de Comunicación y portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, quienes han mantenido un coloquio sobre las previsiones turísticas en la provincia.