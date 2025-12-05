Asalta un piso de Alicante quemado tras un incendio mientras la propietaria sigue ingresada en el hospital La Policía Nacional lo detuvo in fraganti gracias al aviso de una vecina que lo vio trepar por la fachada

Un agente de la Policía Nacional custodia al detenido de camino de los calabozos.

La colaboración ciudadana ha sido clave para detener a un ladrón que entró a robar en un piso de Alicante que había quedado arrasado tras un incendio registrado días antes mientras su propietaria seguía ingresada en el hospital por inhalación de humo, según ha podido conocer TodoAlicante.

El arrestado, un ciudadano argelino de 30 años con numerosos antecedentes, fue sorprendido in fraganti dentro de la vivienda después de que una vecina alertara a la Policía al verlo trepar por la fachada y acceder por el balcón.

La rápida intervención de los agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Comisaría de Distrito Alicante-Norte permitió frustrar el robo apenas una semana después del fuego que obligó a desalojar a varios residentes del barrio alicantino Juan XXIII, aunque solo la propietaria del inmueble afectado tuvo que ser hospitalizada.

La alerta a la Sala Cimacc 091 llegó en plena madrugada. Una mujer denunciaba que un desconocido estaba trepando por la fachada del domicilio de una vecina incendiado hace pocos días. De inmediato, dos indicativos, uno de paisano y otro uniformado, se presentaron en el lugar.

Una vez accedieron al inmueble, los agentes pillaron al delincuente en una de las estancias de la morada afectada por las llamas. No supo qué decir cuando los uniformados le preguntaron qué hacía allí. Respondió con agresividad, por lo que fue reducido y detenido al momento.

Los agentes recuperaron los efectos que llevaba consigo y aseguraron la vivienda, aún marcada por el incendio que se originó en la habitación principal la madrugada del 28 al 29 noviembre, obligando a los bomberos a desalojar a varios vecinos afectados por la inhalación de humo.

El apresado será enjuiciado en un procedimiento rápido la mañana de este viernes, 5 de diciembre, en una vista en la que se dilucidará si su incursión ilegal constituye un delito de robo con fuerza.