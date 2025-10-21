Siete niños aspiran convertirse en el banderín oficial de las Hogueras de Alicante El relevo de Agustín como portador del estandarte de la Federació se producirá este martes durante la asamblea infantil

Las Hogueras de Alicante buscan nuevo banderín. La Federació ha convocado el proceso para relevar del cargo a Agustín Gómez, al cual se han presentado siete niños, seis foguerers y un barraquer. Será durante la asamblea infantil de este martes cuando se desvele al nuevo portador del estandarte oficial.

La elección del nuevo banderín de las Hogueras de Alicante se realizará mediante sorteo público. Será la bellea del foc infantil la que, con mano inocente, seleccionará al portador del nuevo estandarte.

Los aspirantes, según ha desevelado la Federació, tienen entre 12 y 14 años, dentro de los requisitos enmarcados en las bases de este proceso, que amplía hasta los 16 años a fecha del 25 de junio de 2026.

Este cargo de la Federació de Fogueres lleva consigo la función de portar el estandarte en todos aquellos actos en los que la junta directiva requiera su participación, tales como desfiles de la Entrada de bandas y Ofrenda de flores, o en las convivencias y la elección.

Entre los requisitos de este cargo de banderín, también resulta necesario estar dado de alta en una asociación de foguera o barraca integrada en la Federació, «tanto al momento de la publicación de las bases como durante todo el tiempo que dure su cargo».

Además, todos los aspirantes -según los requisitos- han sido banderines en sus correspondientes hogueras y barracas. De este modo, en caso de salir elegido, lucirá el estandarte de la Federació durante todo un año, hasta la próxima convocatoria.

La experiencia de ser banderín de las Hogueras

El cargo de banderín de la Federació es el único al que pueda optar en las Hogueras de Alicante -dentro de los oficiales del órgano gestor-, ha explicado Agustín Gómez, durante su despedida. Lucir el estandarte ha sido «un honor», ha resaltado tras hacer un balance del último año.

Este niño de la foguera Alfonso el Sabio ha confesado que durante su elección se mostró «sorprendido» y, por ello, ha disfrutado de este «sueño que tenía desde hace muchos años». Ha compartido las vivencias con las belleas del foc y sus dames d'honor, de su edad. «He tenido la suerte de coincidir con ellas».

Además, uno de los momentos que más ha disfrutado ha sido la elección de la bellea del foc, tanto infantil como adulta. «Es muy impresionante salir a la plaza de toros con el banderín», el mismo que lució durante las Fallas de Valencia o las convivencias en Burriana y Albacete.