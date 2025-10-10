La Federación de Hogueras quiere llevar la Gala de Candidatas a Bellees al corazón de la Fiesta en Alicante El proyecto prevé una pasarela de 150 metros en el centro de la ciudad con 2.600 localidades, más el público en pie

José Vicente Pérez Pardo Alicante Viernes, 10 de octubre 2025, 13:05 | Actualizado 13:19h.

La Federació de les Fogueres de Sant Joan (FFSJ) continúa innovando en la Fiesta. Y ahora vuelve a dar una vuelta de tuerca a uno de los actos más queridos y emblemáticos del calendario fogueril: las Galas de Candidatas a Bellees del Foc d'Alacant 2026 i les seues dames d'honor. El equipo dirigido por David Olivares ya triunfó el año pasado llevando el acto, nada más y nada menos, que al mismo césped del estadio José Rico Pérez.

Pero, sin duda, la pasarela romperá con todo lo establecido. Y es que la Federació ha elegido la avenida de la Estación como ubicación para los eventos que se celebrarán los días 24 y 25 de abril de 2026, al lado de la mismísima plaza de los Luceros, corazón de las mascletàs y de los días grandes de las Hogueras de San Juan.

«Se trata de un espacio que pensamos que reúne todas las condiciones para acoger dos de los actos más importantes del calendario y así se lo vamos a trasladar al Ayuntamiento en una reunión que celebraremos próximamente» ha explicado el presidente de la FFSJ, David Olivares.

La propuesta, que ya cuenta con el estudio técnico correspondiente, presenta un gran escenario ubicado junto a la plaza de los Luceros y una pasarela de más de 150 metros que llegaría más allá del cruce con la calle Ferré Vidiella. «Las candidatas se concentrarían en los jardines del Palacio Provincial y saldrían por un pasillo hasta la pasarela» ha indicado Olivares.

«Desde la FFSJ tenemos claro que los foguerers i barraquers no quieren celebrar este acto en la plaza de toros y hemos buscado una solución en la que todos podamos estar cómodos. Se habilitarán más de 2.600 localidades a lo largo de la pasarela y además habrá espacio para que el público pueda verlo de pie» ha concluido el presidente de la Federació de les Fogueres de Sant Joan.

Olivares ha recordado también que no es la primera vez que les Fogueres ubican un escenario en una de las grandes avenidas del centro de la ciudad. «Hace dos años colocamos el escenario para el certamen de villancicos en la avenida de Maisonnave durante un fin de semana y conseguimos consensuar cortes y desvíos de tráfico. Estamos convencidos que podemos trabajar en la misma sintonía para que las galas puedan celebrarse el próximo mes de abril», ha apuntado el presidente de la FFSJ.