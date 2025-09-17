Alicante fija sus festivos locales de 2026: Santa Faz y Hogueras, días grandes en el calendario El Pleno municipal debatirá la propuesta que suma 14 jornadas no laborables

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:03

La comisión de Presidencia y Régimen Interior del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este miércoles los festivos locales de 2026 sean el jueves 16 de abril, día de Santa Faz, y el martes 23 de junio, en plenas Hogueras de San Juan.

La propuesta será debatida en el próximo Pleno municipal del 25 de septiembre, donde se espera su refrendo definitivo.

Festivo autonómico

El 24 de junio, día de San Juan, seguirá manteniendo su condición de fiesta autonómica, de acuerdo con el calendario aprobado por el Consell. Esta decisión responde a la resolución de Les Corts que reconoce las Hogueras de Sant Joan como festividad de referencia en toda la Comunidad Valenciana.

Un calendario con 14 días festivos

Además de los dos festivos locales y del día de San Juan, el calendario de Alicante para 2026 incluye:

Festivos locales de Alicante 1 de enero, Año Nuevo

6 de enero, Epifanía del Señor (Reyes Magos)

19 de marzo, San José

3 de abril, Viernes Santo

6 de abril, Lunes de Pascua

1 de mayo, Fiesta del Trabajo

15 de agosto, Asunción de la Virgen

9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana

12 de octubre, Fiesta Nacional de España

8 de diciembre, Inmaculada Concepción

25 de diciembre, Natividad del Señor

En 2026 no se celebrarán como festivos el 1 de noviembre, Todos los Santos, ni el 6 de diciembre, día de la Constitución, ya que coinciden en domingo. Así, la ciudad de Alicante contará con 14 días festivos durante ese año.