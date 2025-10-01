Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Una de las eliminatorias de los playbacks. MIRIAM GIL ALBERT

Las Hogueras de Alicante vivirán una edición histórica de sus playbacks con 81 comisiones sobre el escenario

El certamen artístico suma un 20% más de participación que en la última convocatoria, con más de dos mil actuantes

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:42

Las Hogueras de Alicante han vuelto a batir un nuevo récord al contar con cifras históricas para los playbacks. La Federació ha desvelado que en esta 37ª edición participarán un total de 81 comisiones, un 20% más que en 2024.

Así, todas estas asociaciones, entre 80 hogueras y una barraca, participarán en la primera ronda del certamen artístico, las eliminatorias, las cuales arrancarán el 8 de noviembre en el Hogar Provincial de Alicante.

En algunos de los casos, varias comisiones se han aglutinado en una única actuación, ha explicado a preguntas de TodoAlicante la vicepresidenta de Fiestas y Actividades, Chiky Sánchez. Estas sinergias han provocado este incremento de asociaciones, con números históricos en la trayectoria del certamen.

Todas ellas se distribuyen en las tres categorías de los playbacks, con 41 espectáculos en la modalidad única -compuesta por la participación mixta de niños y mayores-, doce en infantil y otra docena en adulta.

Durante tres semanas subirán al escenario del Hogar Provincial de Alicante más de dos mil actuantes, ha detallado el presidente de la Federació, David Olivares; a los que se suman los tramoyistas que ayudan a preparar las actuaciones.

«Es una cifra récord», ha destacado el dirigente festero, señalando también que «se triplican las cifras el año pasado» en el certamen «más popular» organizado por la Federació de les Fogueres de Sant Joan.

Premios y novedades

Como viene siendo habitual, las comisiones de hogueras y barracas competirán por alzarse con distintos galardones, entre ellos el premio a la mejor actuación en cada una de las modalidades.

A estos se suman otros distintivos como los premios a mejor interpretación y mejor caracterización, además de una novedad para esta edición: el premio a la mejor coreografía Noelia Rondón.

Sorteo, fechas y entradas

El sorteo que permitirá establecer el orden de actuaciones se celebrará el 7 de octubre, un mes antes de la primera ronda de eliminatorias.

Las fechas de los playbacks para la modalidad única son los sábados 8, 15 y 22 de noviembre, y los domingos 9, 16 y 23.

La Federació anunciará «próximamente» las fechas de compra de entradas para las primeras eliminatorias.

