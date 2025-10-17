Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Proclamación de las belleas y dames d'honor de Sèneca-Autobusos. FSA

Sèneca-Autobusos enciende el 2026 y es la primera foguera que proclama a sus nuevas belleas

La Especial abre el ejercicio foguerer con 'En la mar', un acto homenaje a Alicante, la tradición y el orgullo de Les Fogueres

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:49

Sèneca-Autobusos vuelve a marcar el ritmo de la Fiesta. La foguera de categoría Especial será, un año más, la primera en proclamar a sus belleas y dames d'honor para 2026, encendiendo la mecha del nuevo ejercicio festero.

El Espacio Séneca, ubicado en la plaza homónima, se convertirá este sábado 18 de octubre, a las 18.30 horas, en escenario del acto 'En la mar', un homenaje a la identidad alicantina, a sus raíces y a la historia de una fiesta que une generaciones.

No será una proclamación cualquiera. Música tradicional, danzas y emoción se unirán en una ceremonia que pretende ir más allá del ritual. «Sèneca-Autobusos no solo presenta a sus nuevas representantes, sino que también rinde tributo a la esencia de Alicante», ha explicado su presidente, Josep Amand Tomàs.

De este modo, la proclamación de las belleas y dames d'honor de Sèneca-Autobusos marcará «el inicio de un nuevo ciclo festero cargado de ilusión, donde la comisión reafirma su compromiso con la tradición y el arraigo cultural».

Adiós a un reinado, bienvenida a nuevas protagonistas

Las actuales belleas, Verónica Mataix Manero y Carmen Echávarri Vidal, se despedirán también este sábado del cargo tras un año de vivencias inolvidables. Sus palabras darán paso a las nuevas voces de la foguera Sèneca-Autobusos.

Así, la comisión impondrá la banda de bellea adulta a Jessica García Marqués y la infantil a Iris Arandia Torrijo. Ambas irán acompañadas durante su reinado de Inés Iborra Mir y Anna Pascual Sessé como dames d'honor, junto a Valentina Gómez Mindrescu y Valeria Amengual Mayans, como infantiles.

Todo ello, bajo la mirada de la bellea del foc, Adriana Vico Melgar, y representantes oficiales de la fiesta, como el presidente de la Federació, David Olivares, y el concejal Carlos de Juan.

Una foguera que no espera a junio

Tras la proclamación de sus representantes, la actividad continúa en Sèneca-Autobusos. La foguera prepara ya la XIV lectura dramatizada de 'Don Juan Tenorio', cita a celebrar el próximo 31 de octubre en el claustro de la Concatedral de San Nicolás.

