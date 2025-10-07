Las hogueras del Sector Norte de Alicante se unen (aún más) para fortalecer la Fiesta Las once comisiones trasladan sus problemáticas a la Federació, principalmente las dificultades económicas: «Cuesta el mismo esfuerzo conseguir 10.000 euros aquí que en otros sitios 100.000»

Adrián Mazón Alicante Martes, 7 de octubre 2025

Las hogueras del Sector Norte de Alicante arrancan un nuevo capítulo en su historia marcado por la colaboración y la ilusión de seguir plantando un año más en sus calles y barrios. Ha sido este lunes cuando las comisiones que integran esta agrupación se han dado cita junto a la Federació para trasladar sus principales problemas y dificultades con el fin de encontrar soluciones que las fortalezcan todavía más.

El propio presidente de la Federació, David Olivares, se ha mostrado claro, señalando el actual panorama. «Hay dificultades en todas las hogueras, pero en este sector (el Norte) se agudizan más», sobre todo, a la hora de añadir nuevos foguerers o encontrar patrocinadores y colaboradores.

Ampliar Reunión de las hogueras del Sector Norte con la Federació. FFSJ

Esto es a lo que se enfrentan comisiones como Altozano Sur, Escritor Dámaso Alonso, Nou Alacant, Obra Social del Hogar, Plaza Lo Morant, Plaza del Mediterráneo, San Nicolás de Bari, Tómbola, Via Parc-Vistahermosa, Virgen del Remedio-La Cruz y Virgen del Remedio-La Paz. Todas ellas integran esta agrupación, el Sector Norte, que cumplirá 36 ejercicios el próximo 2026.

Y es en la unión donde nace la fuerza, esa que ya cargan a sus espaldas desde que decidieron arroparse para continuar llenando de vida sus barrios. No solo durante los días de Fogueres, sino durante todo el ejercicio. Así, para continuar, han decidido hacer balance y exponer sus conclusiones ante el órgano gestor.

Principales problemas

«El principal problema es el tema económico», ha avanzado Olivares, antes de que los distintos presidentes hayan dado cuenta de distintas situaciones a las que se enfrentan: fuga de comisionados, algunos con deudas pendientes; desgaste familiar ya que «hay hogueras en las que solo están un padre o una madre y aquí metemos a toda la familia», -han explicado las comisiones- ya sea con cuota o con cartilla; también la ausencia de vecinos de toda la vida y el auge de otras culturas… Sobre esto último, el presidente de la Federació ha avanzado un proyecto para «involucrar» a la población migrante en la Fiesta.

En algunas de estas comisiones detallan también que los comercios sí ayudan, algo que «cuesta conseguir», pero no las grandes marcas de patrocinios. En este sentido, denuncian que «cuesta el mismo esfuerzo conseguir 10.000 euros aquí que en otros sitios 100.000».

No obstante, como han venido demostrando, estas once hogueras -a las que pronto se sumará también José Ángel Guirao- han sido capaces de saltar los obstáculos y conseguir, como buenamente han podido, su objetivo: el de hacer Fiesta y plantar una foguera en el mes de junio.

Aún así, han pedido más apoyo con esta reunión con Federació. «Tenemos que poner remedio y llenar de salud a las hogueras del sector norte», ha expresado Olivares, siendo esto también un mensaje extendido al resto de comisiones, ya sean «del sur, del este o del oeste».

Llamamiento a más unión

De este modo, el dirigente festero ha puesto en valor el pensamiento de unión, que no de fusión; es decir, «tenemos que plantearnos que no está mal unirse cuando no podamos ser autosuficientes», como ya ha sucedido en anteriores ejercicios cuando algunas de las comisiones han desfilado en conjunto para compartir banda de música o viajado en el mismo autobús a los actos oficiales.

Ha sido ahí cuando varias de estas hogueras han manifestado que la redistribución de sectores las ubica en distintos grupos, para lo que la Federació guarda solución. «Son problemas puntuales», que se podrán resolver haciendo una petición y permitiendo así juntar a las comisiones en materia de organización de actos, ha detallado Olivares.

En este sentido, el dirigente festero ha puesto de ejemplo el nuevo modelo de organización de mascletàs del ciclo 'Pòlvora tot l'any', que cuenta con dos disparos dedicados a las barracas con el fin de crear mayor unión y sinergias entre estas asociaciones.

«Se trata de buscar soluciones cuando algo no funciona», tendiendo la mano desde Federació tanto al Sector Norte como al resto de comisiones con el fin de continuar haciendo Fiesta en los distintos barrios y, ante todo, «no perder ninguna foguera».