¡Y ya van 13! La hoguera Alfonso el Sabio también volverá a plantar en categoría Especial en 2026

Las Hogueras de Alicante se preparan para vivir un año todavía más histórico a las puertas de su centenario. Y es que serán 13 comisiones las que plantarán sus fogueres en categoría Especial durante este 2026, tras el anuncio del regreso de Alfonso el Sabio a la máxima sección.

Su presidente, Jorge Costa, ha anunciado la gran noticia a última hora de la noche de este jueves, con el fin de poner la primera piedra en el camino hacia el Centenario. Esta cita será doble, ya que se celebrará la efeméride de la propia fiesta de Fogueres y de esta foguera, una de las fundadoras.

«Estamos muy contentos de poder volver a la categoría Especial», ha señalado el dirigente festero. La decisión supone el retorno a la máxima sección 43 años después de su última plantà, allá por el año 1983. Desde entonces, se ha mantenido en la primera categoría.

En aquella etapa en la categoría Especial, la hoguera Alfonso el Sabio obtuvo cinco primeros premios, dos de ellos consecutivos y uno ex-aequo con Benalúa. Así, el historial recuerda aquellas hogueras plantadas en 1941, 1956, 1957, 1975 y 1980; grandes recuerdos que acumulan los de 'Obri l'ull!'.

Todavía se desconocen las manos que construirán, plantarán y rematarán la próxima foguera de Alfonso el Sabio, pero su delegación responsable «ya trabaja en el proyecto y espera poder ofrecer más detalles en las semanas venideras».

Mientras, celebran la histórica subida. «Para nosotros, como hoguera fundadora, era muy importante llegar al centenario con esta ilusión», relata Costa. Y es que este nuevo reto viene dado para celebrar con «la mayor fuerza posible» sus cercanos cien años de historia.

En cuanto a su foguera infantil, Alfonso el Sabio continuará en segunda categoría con el artista Zvominir Ostoic, ganador del primer premio de su sección este 2025.

A punto de batir el récord en el siglo XXI

Las hogueras de categoría Especial de Alicante están a punto de batir el récord del siglo XXI. El próximo mes de junio contará con 13 comisiones en la máxima sección, mismo número registrado en 2013 cuando se estableció el récord.

La subida de Alfonso el Sabio llega después de conocer las otras dos sorpresas de este nuevo ejercicio festero, como son Explanada con Pau Soler Marchante y Calvo Sotelo con Mario Gual, ambas comisiones en su regreso y el primer artista con debut en la Especial.

Así, la lista de hogueras Especiales para el próximo mes de junio de 2026 continúa las diez restantes ya presentes en años anteriores: Baver-Els Antigons con Paco Torres, Carolinas Altas con Luis Espinosa, Diputació-Renfe con David Sánchez Llongo, Florida Portazgo con Josué Beitia, Florida-Plaza de la Viña con Loren Fandos, La Ceràmica con Palacio i Serra, Polígono de San Blas con Javier Gómez Morollón, Port d'Alacant con Sacabutxart, Sagrada Familia con Pere Baenas y Sèneca-Autobusos con José Gallego y Toni Pérez.

