Una hoguera para 'sentir de día y vivir de noche' en las convivencias a bellea del foc de Alicante

Tres propuestas han aspirado a convertirse en la hoguera de las convivencias de las candidatas a bellea del foc 2026. Sin embargo, solo una ha podido cumplir el anhelo de convertirse en volumen. Es el caso de 'Sentir de día, vivir de noche', lema, boceto y propuesta del artista alicantino José Manuel García Esquiva 'Pachi'.

El jurado compuesto por profesionales del Gremio de Artistas, Sergio Gómez y Pedro Espadero -artistas de las hogueras oficiales-, miembros de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, Kike Castelló, delegado de Fogueres, y José Ángel Llorca, vicepresidente del área de asociaciones; y la directora de comunicación y marketing del Patronato Costa Blanca, Gloria Martínez; ha deliberado durante la tarde de este lunes, destacando el boceto de 'Pachi'.

Ha sido la bellea del foc, Adriana Vico, quien ha acudido a la sede de la Federació -tras deliberar y firmar el acta del jurado- para llamar al artista y comunicar el resultado de la valoración. 'Pachi' se ha mostrado contento y agradecido en sus primeras palabras.

La foguera de las convivencias cuenta con una inversión total de 24.000 euros, la cuantía equivalente a una de segunda categoría, los cuales provienen de la subvención del Patronato de Turismo Costa Blanca a la Federació de les Fogueres de Sant Joan para celebrar estas jornadas de promoción.

La foguera de las convivencias

La propuesta de 'Pachi' cuenta con un cuerpo central en madera -con el fin de mostrar el proceso de creación de una foguera- rematado por un sol y una luna, en su delantera y trasera. Ambos cuerpos, rodean con la técnica de vacío el logo del Patronato de Turismo Costa Blanca de la Diputación de Alicante.

Bajo los astros, aparecen dos sentados sobre dos tótems, que cuentan con los escudos de la Federació y del Ayuntamiento de Alicante, un zaragüell y una bellea, con las teselas de la Explanada de España a sus pies.

A su alrededor, se dan cita varias escenas que representan las fiestas de la provincia, ya que Alicante es el territorio «con mayor número de festejos declarados de interés turístico», ha señalado el artista en la justificación presentada al jurado.

Las escenas combinan tradición, historia y sentimiento. Así, en los bajos de la foguera de las convivencias se podrán ver fiestas como las populares y tradicionales a través del Porquet de San Antoni o las Cruces de Mayo; los Moros y Cristianos, la Semana Santa y las Hogueras de Alicante, entre otras. La Romería de la Santa Faz también aparece en las escenas, en un año más que especial dentro de su intento por convertirse en Bien de Interés Cultural (BIC).

De este modo, la hoguera de las convivencias tiene como objetivo trasladar la esencia de todas estas fiestas al lugar donde se celebrarán las jornadas, pendiente de confirmar todavía -lo hará el alcalde Luis Barcala durante la cena de Fogueres i Barraques en Nadal, como viene siendo habitual-, del 10 al 12 de abril de 2026.