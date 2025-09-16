Las Hogueras de Alicante dan nuevos pasos para su declaración de Patrimonio de la Humanidad La Federació explicará el proceso a las Concejalías de Fiestas y Cultura con el fin de presentar el proceso y captar apoyo institucional

Adrián Mazón Alicante Martes, 16 de septiembre 2025, 18:49 Comenta Compartir

Las Hogueras de Alicante continúan con la idea de convertirse en Patrimonio de la Humanidad. La propuesta, adelantada hace año y medio por TodoAlicante, avanza a través de la Federació, que da nuevos pasos para conseguir apoyos en esta apuesta. «No hemos dejado de trabajar», ha señalado su presidente, David Olivares.

Será en las próximas semanas cuando el órgano gestor de las Hogueras de Alicante se reunirá con las Concejalías de Fiestas y Cultura con el fin de presentar el proceso, el equipo a formar y captar, así, el apoyo institucional para continuar con el resto de pasos. En este encuentro, se pedirá además la participación de técnicos municipales para elaborar la candidatura a Patrimonio de la Humanidad.

En este apartado, el de formar equipo, Olivares ha avanzado que la candidatura necesitará contar con distintos expertos: sociólogos, lingüistas, abogados, especialistas en patrimonio, bibliotecarios y «otros técnicos», además de rebuscar en el Archivo Municipal.

Con ello, sumado al informe elaborado por la delegación de Cultura de la Federació, Olivares acudirá al Pleno municipal con el fin de exponer la candidatura. Este será el primer gran paso, en el que se espera contar con la aprobación unánime de todos los grupos municipales.

En caso de lograr superar este paso, la Federació deberá elevar la candidatura a la dirección general de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, donde deberá obtener también el visto bueno, antes de continuar con el mismo proceso en un contexto nacional e internacional.

«Creo que lo podremos conseguir, voy a ir hasta el final», ha reconocido Olivares. Eso sí, tiene claro -tras conocer el caso de las Fallas de Valencia- que esta candidatura tardará una media de seis años, por lo que continuará en la siguiente legislatura. En su caso, el festero no sabe si continuará al frente de la Federació, pues todavía no ha decidido si se presentará a la reelección. Lo que sí tiene claro es que conseguir este reconocimiento «es mi sueño».

Todo ello se suma a la celebración del Centenario de las Hogueras de Alicante, previsto para el año 2028. El presidente de la Federació ha avanzado que el mando principal de la efeméride, la comisión creada para ello, lo tomará el Ayuntamiento de Alicante.