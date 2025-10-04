Los Baenas, padre e hijo competirán en la categoría Especial de las Hogueras de Alicante Alejandro debuta con la foguera Alfonso el Sabio, que regresa a la máxima sección en vísperas de su centenario

Adrián Mazón Alicante Sábado, 4 de octubre 2025, 11:41 | Actualizado 11:57h.

La categoría Especial de las Hogueras de Alicante ha entrado en una competición inesperada. Esta vez, entre lazos familiares. Y es que Alejandro Baenas, hijo del artista Pere Baenas, ha decidido dar el salto y debutar en la máxima sección de la mano de la foguera Alfonso el Sabio.

Así lo ha anunciado este sábado la comisión, que hace ya unas semanas dio a conocer su gran reto: el salto a la categoría Especial de las Hogueras de Alicante en vísperas de su centenario, a celebrar el próximo 2028 como hoguera fundadora.

Este regreso, 43 años después -etapa en la que Alfonso el Sabio se alzó con cinco primeros premios de la categoría Especial- contará con este gran protagonista, como el debut también de Alejandro Baenas en las fiestas oficiales de Alicante, en solitario.

De este modo, tras colaborar con Pere Baenas en el diseño de diversas falas y hogueras, Alejandro vivirá un cara a cara con su padre el próximo mes de junio al plantar, con sendas firmas en las que comparten apellido, en los distritos Alfonso el Sabio y Sagrada Familia, respectivamente, en categoría Especial.

«Estamos muy ilusionados por contar con Alejandro en su debut. Nos ha transmitido muchas ganas y estamos seguros de que el resultado será satisfactorio», ha expresado el presidente de la hoguera Alfonso el Sabio, Jorge Costa.

Cuatro debuts en Especial

La apuesta de Alejandro Baenas con Alfonso el Sabio es el cuarto debut de la categoría Especial de las Hogueras de Alicante. Los otros se darán cita en Explanada -en su nueva vuelta a la sección para 2026- con Pau Soler Marchante, en Florida Portazgo con Josué Beitia y en Port d'Alacant con Sacabutxart.

Así, la lista de artistas hogueras Especiales para el próximo mes de junio de 2026 continúa con Baver-Els Antigons con Paco Torres, Calvo Sotelo con Mario Gual, Carolinas Altas con Luis Espinosa, Diputació-Renfe con David Sánchez Llongo, Florida-Plaza de la Viña con Loren Fandos, La Ceràmica con Palacio i Serra, Polígono de San Blas con Javier Gómez Morollón, Sagrada Familia con Pere Baenas y Sèneca-Autobusos con José Gallego y Toni Pérez.