Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pere y Alejandro Baenas, padre e hijo, y artistas. LP

Los Baenas, padre e hijo competirán en la categoría Especial de las Hogueras de Alicante

Alejandro debuta con la foguera Alfonso el Sabio, que regresa a la máxima sección en vísperas de su centenario

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Sábado, 4 de octubre 2025, 11:41

Comenta

La categoría Especial de las Hogueras de Alicante ha entrado en una competición inesperada. Esta vez, entre lazos familiares. Y es que Alejandro Baenas, hijo del artista Pere Baenas, ha decidido dar el salto y debutar en la máxima sección de la mano de la foguera Alfonso el Sabio.

Así lo ha anunciado este sábado la comisión, que hace ya unas semanas dio a conocer su gran reto: el salto a la categoría Especial de las Hogueras de Alicante en vísperas de su centenario, a celebrar el próximo 2028 como hoguera fundadora.

Este regreso, 43 años después -etapa en la que Alfonso el Sabio se alzó con cinco primeros premios de la categoría Especial- contará con este gran protagonista, como el debut también de Alejandro Baenas en las fiestas oficiales de Alicante, en solitario.

De este modo, tras colaborar con Pere Baenas en el diseño de diversas falas y hogueras, Alejandro vivirá un cara a cara con su padre el próximo mes de junio al plantar, con sendas firmas en las que comparten apellido, en los distritos Alfonso el Sabio y Sagrada Familia, respectivamente, en categoría Especial.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

«Estamos muy ilusionados por contar con Alejandro en su debut. Nos ha transmitido muchas ganas y estamos seguros de que el resultado será satisfactorio», ha expresado el presidente de la hoguera Alfonso el Sabio, Jorge Costa.

Cuatro debuts en Especial

La apuesta de Alejandro Baenas con Alfonso el Sabio es el cuarto debut de la categoría Especial de las Hogueras de Alicante. Los otros se darán cita en Explanada -en su nueva vuelta a la sección para 2026- con Pau Soler Marchante, en Florida Portazgo con Josué Beitia y en Port d'Alacant con Sacabutxart.

Hogueras de la categoría Especial 2026

  • Alfonso el Sabio con Alejandro Baenas

  • Baver-Els Antigons con Paco Torres

  • Calvo Sotelo con Mario Gual

  • Carolinas Altas con Luis Espinosa

  • Diputació-Renfe con David Sánchez Llongo

  • Explanada con Pau Soler Marchante

  • Florida Portazgo con Josué Beitia

  • Florida-Plaza de la Viña con Loren Fandos

  • La Ceràmica con Palacio i Serra

  • Polígono de San Blas con Javier Gómez Morollón

  • Port d'Alacant con Sacabutxart

  • Sagrada Familia con Pere Baenas

  • Sèneca-Autobusos con José Gallego y Toni Pérez

Así, la lista de artistas hogueras Especiales para el próximo mes de junio de 2026 continúa con Baver-Els Antigons con Paco Torres, Calvo Sotelo con Mario Gual, Carolinas Altas con Luis Espinosa, Diputació-Renfe con David Sánchez Llongo, Florida-Plaza de la Viña con Loren Fandos, La Ceràmica con Palacio i Serra, Polígono de San Blas con Javier Gómez Morollón, Sagrada Familia con Pere Baenas y Sèneca-Autobusos con José Gallego y Toni Pérez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La línea 24 y la conexión con el aeropuerto se quedan sin servicio durante la huelga de autobuses interurbanos en Alicante
  2. 2 Persecución en la A7 de Alicante: un fugitivo buscado por asesinato, un criminal reincidente y una lancha de 120.000 euros robada en Francia
  3. 3 Huelga de autobuses interurbanos de Alicante: líneas afectadas, salidas y frecuencias
  4. 4 Varapalo del Gobierno a Alicante al dejar sin fondos europeos proyectos clave como Cigarreras, Lo Morant o Tómbola
  5. 5 Alicante Gastronómica arranca a lo grande con estrellas internacionales y el reto de conquistar a 75.000 visitantes
  6. 6 La provincia de Alicante se abre a tener conexiones aéreas con la ciudad de Tokio
  7. 7 La mejor tarta de chocolate del mundo premiada en Alicante lleva humo y vainilla
  8. 8 Los médicos estallan en las calles de Alicante durante la huelga: «La sanidad pública no puede sobrevivir sin nosotros»
  9. 9 Jeremy de León se lesiona y el Hércules espera que no viaje con Puerto Rico
  10. 10 Los vecinos del Raval Roig de Alicante diseñan un plan para transformar el barrio y frenar la turistificación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Los Baenas, padre e hijo competirán en la categoría Especial de las Hogueras de Alicante

Los Baenas, padre e hijo competirán en la categoría Especial de las Hogueras de Alicante