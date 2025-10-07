Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Primeros cambios y cancelaciones por la dana en las fiestas de Alicante por el 9 d'Octubre
Foguerer Carolinas, primer premio de Primera categoría. TA

Nueva subida en las Hogueras de Alicante con diez comisiones más en Primera y Segunda: ¿qué pasará con la subvención?

La ayuda municipal volverá a ser exclusivamente para la construcción de la foguera, como en los años previos a la pandemia

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Martes, 7 de octubre 2025, 13:36

Comenta

Nuevo aluvión de subidas en las Hogueras de Alicante. Las categorías Primera y Segunda crecerán de cara al ejercicio 2026 con diez comisiones más repartidas en ellas. De este modo, las secciones superiores ampliarán su radio, como también ha sucedido en la Especial con el récord de distritos.

La concejala de Fiestas y portavoz municipal, Cristina Cutanda, ha valorado este martes dichas subidas, que responden al decreto publicado por el Ayuntamiento para limitar el número de racós según la categoría a plantar. El documento «ha impulsado que las comisiones quieren aumentar la categorías y poner en valor la foguera».

Así, ante las nuevas subidas a Especial, Primera y Segunda categoría, llega la duda. ¿Qué pasará con la subvención municipal? Si bien la pasada semana, la concejala explicó que el Ayuntamiento trabajaba para incluir un posible incremento de la partida en los Presupuestos 2026, ha sido este martes cuando ha avanzado parte de la hoja de ruta.

Durante la tarde de este lunes, el área municipal ha mantenido una reunión con la Federació de les Fogueres de Sant Joan y el Gremio de Artistas con el fin de trabajar de forma conjunta en las próximas bases. La intención del Ayuntamiento es que «cada una de las categorías mantenga la cuantía percibida anteriormente».

Es decir, de cara al ejercicio 2026 se mantendrían los mismos porcentajes que en anteriores ediciones de la convocatoria con el fin de que cada una de las categorías pueda percibir la misma ayuda económica, existiendo en algunos casos -como Especial, Primera y Segunda- mayor número de beneficiarios.

Por ello, según ha dado a entender la portavoz municipal, el Ayuntamiento incrementará el importe global de la subvención con la intención de que el reparto respete las mismas cifras de años anteriores en las distintas categorías.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Eso sí, la subvención municipal contará con una novedad. «Va a ir única y exclusivamente a la construcción de la foguera», como sucedía en los años previos a la pandemia. Desde la crisis sanitaria, el concepto de la ayuda incluía otros conceptos como el almacenamiento, mantenimiento, plantà o cremà.

Esta ha sido una de las reivindicaciones que la Federació de Fogueres trasladó a la Concejalía de Fiestas al reclamar que «la cuantía que se otorgue vaya íntegramente destinada al presupuesto de la foguera y no a su decoración o seguridad».

Última subvención de Hogueras

En el último año el Ayuntamiento incrementó la partida destinada a las comisiones de Hogueras. Las ayudas subieron en un 2,5% respecto a 2024, con un total de 745.900 euros de inversión, los cuales se reparten con distintos porcentajes según las categorías en las que se plante.

En el caso de las Especiales, el Ayuntamiento subvenciona un máximo de 24.000 euros a cada una de estas comisiones. En el pasado ejercicio han sido diez los distritos que percibieron dicha cantidad, mientras que en 2026 serán tres más.

Subvención a las hogueras adultas por categorías en 2025

  • Categoría Especial: 24.000 euros por hoguera

  • Primera categoría: 9.800 euros por hoguera

  • Segunda categoría: 6.700 euros por hoguera

  • Tercera categoría: 5.200 euros por hoguera

  • Cuarta categoría: 4.600 euros por hoguera

  • Quinta categoría: 4.200 euros por hoguera

  • Sexta categoría: 4.000 euros por hoguera

  • Séptima categoría: 2.350 euros por hoguera

El resto de la subvención municipal para las hogueras adultas se ha repartido entre las nueve comisiones que han figurado este 2025 en primera categoría con 9.800 euros para cada una, junto a 6.700 euros para las ocho de segunda, 5.200 euros para las 19 de tercera, 4.600 euros para las ocho de cuarta, 4.200 euros para las 19 de quinta, 4.000 euros para las 12 de sexta y 2.350 euros para las seis que estrenan la recién creada séptima categoría.

