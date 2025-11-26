Los Bib Gourmand que arrasan en Alicante: estos los restaurantes Michelin a buen precio La Guía publica la lista de establecimientos de la ciudad y la provincia con la etiqueta de «bueno y asequible»

Uno de los platos del restaurante Alba de Alicante.

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:12 | Actualizado 12:21h. Comenta Compartir

La Guía Michelin 2026 ha vuelto a reconocer, en su gala anual, el talento gastronómico de Alicante con una selección de restaurantes Bib Gourmand.

Esta es la etiqueta Michelin que premia a los restaurantes donde se come muy bien sin pagar un precio elevado. Esta categoría, cada vez más popular entre el gran público.

Los establecimientos con dicho distintivo de la Guía Michelin destacan por ofrecer cocina cuidada, producto impecable y una relación calidad-precio que los inspectores califican como «excelente».

En la última actualización, Alicante arrasa con una lista de restaurantes que están arrasando entre vecinos, turistas y 'foodies' que buscan calidad Michelin al alcance de todos.

Desde barrios históricos de la ciudad de Alicante hasta rincones gastronómicos de los municipios del interior y la costa, estos son los restaurantes que llevan el sello Bib Gourmand en la provincia.

Barrio de Benalúa (Alicante) Bib Gourmand 2026 Tábula Rasa

Tábula Rasa es una de las propuestas más personales y enérgicas de la ciudad de Alicante. Cocina creativa, mediterránea y moderna con platos que sorprenden por sabor y técnica sin alejarse de la tradición.

El barrio de Benalúa, limítrofe con la zona centro de la ciudad y con la estación de tren y de Alta Velocidad, se consolida como distrito gastronómico gracias a este imprescindible.

Barrio Raval Roig (Alicante) Bib Gourmand 2026 Alba

El restaurante Alba es un pequeño templo junto al mar donde prima la sensibilidad culinaria. Cocina de autor con raíces mediterráneas, producto local y una ejecución finísima que ha enamorado a Michelin.

Esta es una parada obligatoria en la zona del Raval Roig, en concreto en el final de la calle Virgen del Socorro, tras admirar las vistas de la bahía de Alicante desde su mirador en la plaza del Topete.

Cocentaina Bib Gourmand 2026 Natxo Sellés

El chef Natxo Sellés mezcla en Cocentina tradición de montaña con creatividad contemporánea. Su cocina del interior es honesta, refinada y sorprendente, con identidad propia.

Pinoso Bib Gourmand 2026 El Racó de Pere i Pepa

El Racó de Pere i Pepa es auténtica cocina alicantina que respeta la memoria culinaria del Vinalopó. Sabores profundos y platos de toda la vida con un mimo que enamora a los inspectores. Paradigma del «bueno y asequible» que define el Bib Gourmand.

Xinorlet (Monóvar) Bib Gourmand 2026 Elías

Elías es un clásico imprescindible del Medio Vinalopó. Famoso por su cocina tradicional, sus arroces alicantinos y sus carnes de fuego lento. Michelin lo destaca por su sinceridad gastronómica, su producto impecable y su excelente relación calidad-precio.

Elche Bib Gourmand 2026 Frisone

El restaurante Frisona de Elche destaca por sus aires modernos, frescos y por una propuesta basada en producto y platos reconocibles. Una visión joven de la cocina ilicitana que destaca por su equilibrio entre sabor, creatividad y precio.

Calpe Bib Gourmand 2026 Komfort

Komfort, en Calpe, es un espacio para disfrutar sin complicaciones. Se basa en cocina de autor relajada, sabores potentes y platos pensados para compartir. Una opción ideal en la Marina Alta para quienes buscan calidad Michelin sin formalismos.

Almoradí Bib Gourmand 2026 El Buey

En el restaurante El Buey de Almoradí se citan tradición, producto y contundencia bien entendida. Carnes, guisos y recetas de siempre ejecutadas con precisión. Un clásico de la Vega Baja que mantiene viva la esencia de la cocina local.

Alfafara Bib Gourmand 2026 Casa El Tío David

Casa El Tío David es uno de los referentes del interior de Alicante. Cocina con raíces, basada en producto de proximidad y recetas que conectan con la cultura gastronómica de la montaña del Comtat. Sabor, territorio y autenticidad.