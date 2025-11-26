Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los platos del restaurante Alba de Alicante. MIRIAM GIL ALBERT

Los Bib Gourmand que arrasan en Alicante: estos los restaurantes Michelin a buen precio

La Guía publica la lista de establecimientos de la ciudad y la provincia con la etiqueta de «bueno y asequible»

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:12

Comenta

La Guía Michelin 2026 ha vuelto a reconocer, en su gala anual, el talento gastronómico de Alicante con una selección de restaurantes Bib Gourmand.

Esta es la etiqueta Michelin que premia a los restaurantes donde se come muy bien sin pagar un precio elevado. Esta categoría, cada vez más popular entre el gran público.

Noticias relacionadas

La excelencia no se toca: Quique Dacosta mantiene sus tres Estrellas Michelin en Dénia

La excelencia no se toca: Quique Dacosta mantiene sus tres Estrellas Michelin en Dénia

Estos son los dos restaurantes de Alicante que conservan sus dos 'macarons'

Estos son los dos restaurantes de Alicante que conservan sus dos 'macarons'

Los establecimientos con dicho distintivo de la Guía Michelin destacan por ofrecer cocina cuidada, producto impecable y una relación calidad-precio que los inspectores califican como «excelente».

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

En la última actualización, Alicante arrasa con una lista de restaurantes que están arrasando entre vecinos, turistas y 'foodies' que buscan calidad Michelin al alcance de todos.

Desde barrios históricos de la ciudad de Alicante hasta rincones gastronómicos de los municipios del interior y la costa, estos son los restaurantes que llevan el sello Bib Gourmand en la provincia.

  1. Imagen principal - Tábula Rasa
    Barrio de Benalúa (Alicante) Bib Gourmand 2026

    Tábula Rasa

Tábula Rasa es una de las propuestas más personales y enérgicas de la ciudad de Alicante. Cocina creativa, mediterránea y moderna con platos que sorprenden por sabor y técnica sin alejarse de la tradición.

El barrio de Benalúa, limítrofe con la zona centro de la ciudad y con la estación de tren y de Alta Velocidad, se consolida como distrito gastronómico gracias a este imprescindible.

  1. Imagen principal - Alba
    Barrio Raval Roig (Alicante) Bib Gourmand 2026

    Alba

El restaurante Alba es un pequeño templo junto al mar donde prima la sensibilidad culinaria. Cocina de autor con raíces mediterráneas, producto local y una ejecución finísima que ha enamorado a Michelin.

Esta es una parada obligatoria en la zona del Raval Roig, en concreto en el final de la calle Virgen del Socorro, tras admirar las vistas de la bahía de Alicante desde su mirador en la plaza del Topete.

  1. Imagen principal - Natxo Sellés
    Cocentaina Bib Gourmand 2026

    Natxo Sellés

El chef Natxo Sellés mezcla en Cocentina tradición de montaña con creatividad contemporánea. Su cocina del interior es honesta, refinada y sorprendente, con identidad propia.

  1. Imagen principal - El Racó de Pere i Pepa
    Pinoso Bib Gourmand 2026

    El Racó de Pere i Pepa

El Racó de Pere i Pepa es auténtica cocina alicantina que respeta la memoria culinaria del Vinalopó. Sabores profundos y platos de toda la vida con un mimo que enamora a los inspectores. Paradigma del «bueno y asequible» que define el Bib Gourmand.

  1. Imagen principal - Elías
    Xinorlet (Monóvar) Bib Gourmand 2026

    Elías

Elías es un clásico imprescindible del Medio Vinalopó. Famoso por su cocina tradicional, sus arroces alicantinos y sus carnes de fuego lento. Michelin lo destaca por su sinceridad gastronómica, su producto impecable y su excelente relación calidad-precio.

  1. Imagen principal - Frisone
    Elche Bib Gourmand 2026

    Frisone

El restaurante Frisona de Elche destaca por sus aires modernos, frescos y por una propuesta basada en producto y platos reconocibles. Una visión joven de la cocina ilicitana que destaca por su equilibrio entre sabor, creatividad y precio.

  1. Imagen principal - Komfort
    Calpe Bib Gourmand 2026

    Komfort

Komfort, en Calpe, es un espacio para disfrutar sin complicaciones. Se basa en cocina de autor relajada, sabores potentes y platos pensados para compartir. Una opción ideal en la Marina Alta para quienes buscan calidad Michelin sin formalismos.

  1. Imagen principal - El Buey
    Almoradí Bib Gourmand 2026

    El Buey

En el restaurante El Buey de Almoradí se citan tradición, producto y contundencia bien entendida. Carnes, guisos y recetas de siempre ejecutadas con precisión. Un clásico de la Vega Baja que mantiene viva la esencia de la cocina local.

  1. Imagen principal - Casa El Tío David
    Alfafara Bib Gourmand 2026

    Casa El Tío David

Casa El Tío David es uno de los referentes del interior de Alicante. Cocina con raíces, basada en producto de proximidad y recetas que conectan con la cultura gastronómica de la montaña del Comtat. Sabor, territorio y autenticidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una agente medioambiental tras caer 50 metros durante un descenso de rappel en Alicante
  2. 2 La pista de hielo de Alicante irá en el Muelle 12 durante la Navidad
  3. 3 El Hércules, en manos de la FIFA para dar de alta a Mehdi Puch
  4. 4 Cortes de tráfico y desvíos de autobuses el domingo por la Maratón Internacional Elche-Alicante
  5. 5 El alemán Blazic refuerza la portería del Hércules hasta 2027
  6. 6 El Millón de Euromillones toca en este municipio de Alicante
  7. 7 Alerta por el descontrol de colonias felinas en un municipio de Alicante: «Genera problemas de convivencia»
  8. 8 Estos son los dos restaurantes de Alicante que conservan sus dos Estrellas Michelin
  9. 9 Alicante dispara el supereje deportivo de la Vía Parque con grandes obras que transformarán las pistas e instalaciones de los barrios
  10. 10 Alicante limita las viviendas turísticas según los barrios y salva los hoteles de más categoría

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Los Bib Gourmand que arrasan en Alicante: estos los restaurantes Michelin a buen precio

Los Bib Gourmand que arrasan en Alicante: estos los restaurantes Michelin a buen precio