El mejor servicio de sala está en este restaurante Michelin de Alicante Orobianco se alza con este 'Premio Hostelería Valencia' por el trabajo de Inês Correia y su equipo de profesionales de nivel

El restaurante Orobianco de Calpe, con una estrella Michelin, se ha alzado como ganador del 'Premio Hostelería Valencia' al mejor servicio de sala. La federación sectorial ha visto en este establecimiento, a medio camino entre la cocina italiana y la despensa mediterránea, la profesionalidad en todos sus niveles.

La jefa de sala de Oribianco, Inês Correia, ha recogido este galardón en el Auditorio Mar Rojo del Oceanogràfic de Valencia, destacando que el premio «representa el trabajo, el esfuerzo y las vivencias que he compartido en estos últimos dos años y medio en Orobianco».

Durante su intervención, Inês Correia ha hecho un repaso por su trayectoria -en grandes casas como Ocean (2*) o en Lasarte (3*), en Barcelona-, y el momento actual en Calpe, con mención a «todas las personas que han hecho posible este camino», tanto sus compañeros de sala y de cocina como la directora del proyecto Inna Skriabina.

Además, la jefa de sala de Oribianco ha incidido también en que otro puntal fundamental del restaurante son los clientes, «que confían en nosotros y se dejan llevar por la experiencia que intentamos ofrecer cada día».

La sala perfecta

Sobre cómo es la sala perfecta, Inês Correia ha sabido bien responder a la pregunta. «Es una conjunción de elegancia, organización y conocimiento». En este sentido, apunta a que «la comparo muchas veces con una coreografía, donde todo tiene que fluir con movimientos coordinados, donde todos saben dónde tienen que ir y cuándo».

El jurado

Han sido diez las personas que han conformado el jurado profesional que ha llevado al restaurante Michelin Orobianco a alzarse con este premio al mejor servicio de sala. Con este galardón se reconoce el trabajo y la trayectoria de los profesionales, empresas e instituciones que han contribuido a dignificar y mejorar el sector en diferentes categorías.

Los miembros del jurado han sido elpresidente de la Academia de la Gastronomía de la Comunitat Valenciana, Sergio Terol; Belén Arias, también miembro de la Academia; Cuchita Lluch, miembro de la Real Academia Española de la Gastronomía; la periodista Pons; Mónica Morales, responsable del área de Turismo de Cámara Valencia; Luis Valls, chef del restaurante El Poblet; Manuela Romeralo, Premio Nacional de Gastronomía; Nuria Sanz, presidenta de la Asociación de Restaurantes de Valencia; y los gerentes de Makro, Francisco López y Alexandru Tomesu.