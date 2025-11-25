Estos son los dos restaurantes de Alicante que conservan sus dos Estrellas Michelin La provincia mantiene dos referentes gastronómicos de élite con BonAmb en Xàbia y L'Escaleta en Cocentaina

Adrián Mazón Alicante Martes, 25 de noviembre 2025, 23:02

La provincia de Alicante vuelve a situarse entre las grandes potencias gastronómicas de España. La gala anual de la Guía Michelin ha confirmado que dos restaurantes alicantinos conservan sus dos prestigiosas Estrellas Michelin, revalidando un año más su posición entre los mejores del país.

Los espacios que mantienen su distinción son BonAmb, en Xàbia, y L'Escaleta, en Cocentaina. Dos templos culinarios que consolidan la excelencia gastronómica de Alicante a través de sus propuestas creativas, su producto de cercanía y la apuesta constante por la innovación sin perder la esencia mediterránea.

El restaurante BonAmb, dirigido por el chef Alberto Ferruz, conserva sus dos Estrellas Michelin, reafirmándose como una referencia imprescindible en la alta cocina de Alicante.

BonAmb (2*)

Con una cocina profundamente ligada al territorio, BonAmb destaca por su interpretación contemporánea del paisaje de Xàbia, además de sus menús basados en la combinación de mar y montaña, tal y como es la provincia de Alicante.

En sus platos aparece un tratamiento excepcional del producto local mediante técnicas precisas y una estética impecable en cada plato. La continuidad de sus dos estrellas confirma la madurez creativa del proyecto y su sólida trayectoria en la élite gastronómica.

Son dos menús gastronómicos los que destacan en BonAmb, con dos Estrellas Michelin. Uno es 'Recuerdos' con un precio de 310 euros para dos personas; y otro 'El viaje' por 370 euros.

L'Escaleta (2*)

El restaurante L'Escaleta, encabezado por el chef Kiko Moya, también mantiene sus dos Estrellas Michelin, situándose de nuevo entre los restaurantes más influyentes del panorama nacional.

Reconocido por una cocina de montaña llena de carácter y sofisticación, L'Escaleta destaca por su visión personal de la cocina alicantina del interior.

Además, este restaurante con dos Estrellas Michelin hace uso de la inteligencia para trabajar productos locales poco habituales, creando una combinación perfecta entre tradición y vanguardia.

De sus menús destacan la experiencia 'Sabor' con un precio que oscila entre los 365 y 495 euros para dos personas; 'Saboer', entre los 445 y 615 euros; y su 'Mesa cero', entre 545 y 715 euros.