La excelencia no se toca: Quique Dacosta mantiene sus tres Estrellas Michelin en Dénia Ha recibido, además, el premio especial al chef maestro o mentor, el cual ha dedicado a los jóvenes cocineros de sus restaurantes | L'Escaleta y BonAmb revalindan sus dos 'macarons'

Adrián Mazón Alicante Martes, 25 de noviembre 2025, 22:26 | Actualizado 23:08h.

La provincia de Alicante está de enhorabuena en la Guía Michelin 2026. Pese a que el territorio no ha sumado ningún nuevo 'macaron', sí mantiene las tres Estrellas Michelin de Quique Dacosta en Dénia.

El nombre del propio chef y su restaurante en la Marina Alta ha vuelto a brillar en la gala anual de España, celebrada este martes en Málaga, destacando así que la excelencia no se toca.

Ampliar Quique Dacosta recibe el Special Award al chef mentor 2026. EFE/Jorge Zapata

Y, por si fuera poco, Quique Dacosta ha subido al escenario para recibir el premio especial al chef maestro o mentor, un homenaje a toda su trayectoria.

Eso sí, este galardón ha sido recibido con emoción y, sobre todo, con una dedicatoria muy especial a los jóvenes cocineros que pasan por sus locales y eligen formarse en las cocinas de Quique Dacosta.

De este modo, el 'heptaestrellado', con otros dos 'macarons' en sus restaurantes El Poblet en Valencia y Deessa en el hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid, continúa brillando una vez más.

Además, la provincia de Alicante revalida también las dos Estrellas Michelin con las que cuentan L'Escaleta', de Kiko Moya, en Cocentaina, y BonAmb, de Alberto Ferruz, en Xàbia.

Entre los nuevos restaurantes con una estrella Michelin destacan dos cercanos a Alicante, como son Barahonda, de Alejandro Ibáñez, en Yecla; y Simposio, de Roger Julián Martínez, en San Antonio de Benagéber (Valencia).