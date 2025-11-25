Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Quique Dacosta recibe el Special Award al chef mentor 2026. EFE/Jorge Zapata

La excelencia no se toca: Quique Dacosta mantiene sus tres Estrellas Michelin en Dénia

Ha recibido, además, el premio especial al chef maestro o mentor, el cual ha dedicado a los jóvenes cocineros de sus restaurantes | L'Escaleta y BonAmb revalindan sus dos 'macarons'

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Martes, 25 de noviembre 2025, 22:26

Comenta

La provincia de Alicante está de enhorabuena en la Guía Michelin 2026. Pese a que el territorio no ha sumado ningún nuevo 'macaron', sí mantiene las tres Estrellas Michelin de Quique Dacosta en Dénia.

El nombre del propio chef y su restaurante en la Marina Alta ha vuelto a brillar en la gala anual de España, celebrada este martes en Málaga, destacando así que la excelencia no se toca.

Quique Dacosta recibe el Special Award al chef mentor 2026. EFE/Jorge Zapata

Y, por si fuera poco, Quique Dacosta ha subido al escenario para recibir el premio especial al chef maestro o mentor, un homenaje a toda su trayectoria.

Eso sí, este galardón ha sido recibido con emoción y, sobre todo, con una dedicatoria muy especial a los jóvenes cocineros que pasan por sus locales y eligen formarse en las cocinas de Quique Dacosta.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

De este modo, el 'heptaestrellado', con otros dos 'macarons' en sus restaurantes El Poblet en Valencia y Deessa en el hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid, continúa brillando una vez más.

Además, la provincia de Alicante revalida también las dos Estrellas Michelin con las que cuentan L'Escaleta', de Kiko Moya, en Cocentaina, y BonAmb, de Alberto Ferruz, en Xàbia.

Entre los nuevos restaurantes con una estrella Michelin destacan dos cercanos a Alicante, como son Barahonda, de Alejandro Ibáñez, en Yecla; y Simposio, de Roger Julián Martínez, en San Antonio de Benagéber (Valencia).

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Hércules, en manos de la FIFA para dar de alta a Mehdi Puch
  2. 2 Muere una agente medioambiental tras caer 50 metros durante un descenso de rappel en Alicante
  3. 3 La pista de hielo de Alicante irá en el Muelle 12 durante la Navidad
  4. 4 Vientos de 129 kilómetros por hora sacuden un municipio de Alicante horas antes de que la Aemet active la alerta amarilla
  5. 5 La ciudad de Alicante se blinda por la alerta amarilla: cierra los castillos y protege el Belén gigante por riesgo de viento
  6. 6 Muerde a un agente cuando iba a ser arrestado por tráfico de drogas
  7. 7 La entrañable atracción que vuelve este año a la feria de Navidad de Alicante y otras novedades
  8. 8 Cortes de tráfico y desvíos de autobuses el domingo por la Maratón Internacional Elche-Alicante
  9. 9 El alemán Blazic refuerza la portería del Hércules hasta 2027
  10. 10 Alicante limita las viviendas turísticas según los barrios y salva los hoteles de más categoría

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La excelencia no se toca: Quique Dacosta mantiene sus tres Estrellas Michelin en Dénia

La excelencia no se toca: Quique Dacosta mantiene sus tres Estrellas Michelin en Dénia