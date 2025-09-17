Alicante elige a los finalistas a Mejor Cocinero del Año en España

José Vicente Pérez Pardo Alicante Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:32 | Actualizado 17:57h. Comenta Compartir

La segunda semifinal del concurso 'Cocinero y Camarero del Año 2025-2026', que se celebrará en el Centro de Desarrollo Turístico (CdT) de Alicante el próximo 13 de noviembre, contará con un jurado en el que figuran destacados chefs y profesionales de sala de la provincia. Susi Díaz (La Finca (estrella Michelin, Elche) y Joaquín Baeza Rufete (Restaurante Baeza Rufete, estrella Michelin, Alicante) copresiden el panel de expertos que elegirá a los tres semifinalistas que participarán en la gran final del concurso que tendrá lugar en la feria Alimentaria & Hostelco (Barcelona), en marzo de 2026.

Otros chefs alicantinos destacados que evaluarán a los participantes son Cristina Figueira (El Xato, estrella Michelin, La Nucía), Dani Frías (La Ereta, Alicante), Rafa Molina (Tabula Rasa, Alicante), Aurora Torres (Lula by Aurora Torres, Los Montesinos, Alicante), Pablo Montoro (Espacio Montoro, Alicante) y María José San Román (El Monastrell, Alicante).

Completan el jurado los periodistas gastronómicos José Carlos Capel y Julia Pérez y los cocineros Raúl Resino (Raúl Resino Restaurante, estrella Michelin, Benicarló), Iván Domínguez (NaDo, A Coruña) y Luis Rodríguez, del CdT de Alicante, y Sergi Martínez como jurados técnicos. Cabe destacar que Joaquín Baeza Rufete y Raúl Resino han sido ganadores del concurso Cocinero del Año.

Dos alicantinos, en el jurado del concurso Camarero del Año El jurado de la semifinal de Alicante del concurso Camarero del Año está compuesto por grandes profesionales de la sala a nivel nacional entre los que destacan el maître Casto Copete (Nou Manolín) y Elisabeth Gomes (El Portal), ambos de Alicante. Casto Copete, Iratxe Miranda, Ángela Marulanda y David Seijas valorarán las pruebas de barra mientras que Elisabeth Gomes, David Mazón e Iván Talens serán jurados de mesa. Mireia Riba (ganadora del concurso Camarero del Año 2022) será jurado técnico de barra y el veterano Mariano Castellanos, jurado técnico de mesa. El reconocido maître y sumiller murciano Antonio Chacón ejerce de presidente y coordinador del jurado del concurso Camarero del Año.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha señalado que «es un auténtico lujo contar con estos chefs para el jurado del Concurso Cocinero del Año que tanta repercusión tiene entre el sector y en la sociedad en general por el historial de ganadores con el que cuenta». «En Alicante contamos con grandes profesionales que nos han impulsado para ser este año Capital Española de la Gastronomía y que son fundamentales para la promoción de nuestra gastronomía en el resto de España y en el extranjero», ha añadido.

Por su parte, la concejala de Hostelería, Lidia López, ha asegurado que «estamos encantados de ser la sede de la segunda semifinal de este certamen que entra en su fase decisiva y que convertirá Alicante en el capital de la hostelería, en la que tendrá un papel fundamental nuestro sector local y el de toda la provincia».