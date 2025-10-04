El chef Michelin que apuesta por la cocina sostenible a través del agua purificada Germán Carrizo, propietario del prestigioso restaurante Fierro, es uno de los chefs de alta cocina presentes en Alicante Gastronómica 2025

A.H. Sábado, 4 de octubre 2025, 17:51 | Actualizado 17:57h.

El chef de alta cocina Germán Carrizo, propietario del restaurante Fierro -galardonado con una Estrella Michelin y un Sol Repsol, entre otras distinciones- se ha convertido en Brand Ambassador de Tuawa, sumándose así a la apuesta de la compañía por una gastronomía más responsable a través del uso de agua purificada.

Carrizo, gran referente de la cocina mediterránea y comprometido con la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente, ha manifestado que la gastronomía del presente y del futuro busca «dejar una huella en el mundo marcada por el sabor y no por el plástico». «Nadie que quiera innovar utiliza fórmulas del pasado», ha añadido.

El reconocido chef argentino ha estado presente en el stand de Tuawa con motivo de la inauguración de Alicante Gastronómica, el mejor escenario posible para dar a conocer el perfecto maridaje y excelente fusión de la cocina con el agua purificada, ya que el agua es también un ingrediente fundamental en la inmensa mayoría de recetas.

Germán Carrizo ha estado acompañado por el CEO de Tuawa, Juan Monrabal, quien ha destacado la importancia de unir la innovación tecnológica y la excelencia culinaria para avanzar hacia un modelo «más sostenible».

Maratón de cocina sostenible

Además, Tuawa se ha presentado en esta edición de Alicante Gastonómica bajo el lema 'El agua que se come'. Una invitación a descubrir cómo el agua purificada transforma la experiencia culinaria, aportando sabor, textura y autenticidad a la cocina.

De ahí, que haya programado para este domingo un maratón de comida sostenible con la pasta como plato estrella. Por la cocina de Tuawa desfilarán algunos de los mejores restaurantes italianos de Alicante como Capri Blu, Bistrò Italiano, Demordisco y Pizzería Popular.

Cada uno de ellos elaborará una receta diferente de pasta, que será ofrecida al público. Los visitantes que acudan al expositor de Tuawa (Pabellón 1, Stand 134) podrá saborear estos deliciosos platos cocinados por los mejores chefs de pasta.