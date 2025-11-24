Vientos de 129 kilómetros por hora sacuden un municipio de Alicante horas antes de que la Aemet active la alerta amarilla Las rachas duplican los pronósticos y auguran un episodio meteorológico intenso

Jornada de viento en Xixona, donde se han superado los 129 km/h.

El viento es el principal protagonista este lunes 24 de noviembre en la provincia de Alicante, donde varios municipios han registrado rachas absolutamente inusuales en unas horas fuera de la alerta.

Y es que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará la alerta amarilla por este fenómeno a partir de las 10 horas. Sin embargo, el episodio de fuertes vientos ha arrancado de madrugada en la provincia de Alicante.

Las rachas de viento han dejado picos llamativos como los 129 kilómetros por hora registrados en Xixona, en la estación de Avamet en el castillo, el valor más alto, hasta hora de la jornada.

Esta potencia del viento ha duplicado con holgura la previsión oficial de la Aemet, que situaba para este lunes rachas máximas de 70 kilómetros por hora.

Según el aviso emitido por el organismo estatal, el episodio se prolongará hasta las 22 horas de este lunes y afectará a buena parte de la provincia excepto a la Vega Baja del Segura, única comarca que queda fuera del riesgo meteorológico.

El caso de Xixona no ha sido el único. Antes incluso de que el aviso amarillo de la Aemet entre en vigor, las estaciones de Avamet ya han registrado valores impropios de un nivel amarillo. Otros puntos del interior de Alicante también han vidido una madrugada movida.

Es el caso de la Torre de les Maçanes, donde las rachas de viento han llegado a los a 113 kilómetros por hora, mientras en Els Amereadors han alcanzado los 107 km/h y en Balones los 96 km/h.

Estas velocidades y fuerzas evidencian la fuerza del viento de componente oeste que cruza este lunes la provincia de Alicante. Y es que las rachas intensas se han extendido hacia zonas más próximas al litoral.

La estación de El Moralet en Alicante ha registrado ya los 88 kilómetros por hora, mientras que otros puntos de la provincia como Aigües, Villena, Alcoi o la Vall de Laguar recogen cifras que oscilan entre los 76 y los 89 km/h.

Incluso localidades donde el viento suele ser más moderado, como Castell de Castells, Pego o Relleu, han superado los 70 km/h en algunos momentos de la madrugada, horas antes de que la Aemet active la alerta amarilla en la provincia de Alicante.