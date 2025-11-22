El pueblo más frío de Alicante durante el frente polar: -3 grados de máximas y -5 de mínimas La segunda jornada de este temporal de frío afecta en especial a las zonas de montaña, donde se registran los valores más bajos | Este viernes la ciudad de Alicante se ha anotado una temperatura media muy por debajo de los valores de la época

Segundo día de temperaturas invernales en noviembre en la provincia de Alicante por la entrada del frente de aire polar. Desde la madrugada del jueves al viernes las temperaturas se han desplomado en todo el territorio, aunque en algunas zonas de Alicante la caída ha sido mucho más brusca, llegando al negativo.

Es el caso de las zonas del interior y la montaña, donde los termómetros han marcado esta madrugada -5 grados. De nuevo Confrides, en la Sierra de Aitana, ha sido el punto más frío de Alicante, tras una jornada de viernes en la que ya lo fue.

Esta vez, las temperaturas han bajado aún más y los termómetros no han dejado de marcar en negativo. De hecho, este pequeño pueblo de menos de 200 habitantes ha vuelto a registrar récord de mínimas, pero también de las máximas más bajas.

Y es que Confrides no ha pasado de los -3 grados, que ha sido su temperatura más elevada en lo que va de sábado, según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet). Este pueblo del interior de Alicante también ha registrado las mínimas más bajas, con -5,3 grados. Una situación que choca mucho con, por ejemplo, Teulada o La Vila, donde la temperatura más baja ha sido de 10 grados.

Entre los municipios que más frío ha hecho esta madrugada de viernes a sábado, a parte de Confrides, se encuentra Agres con -4,4 grados. Alcoi, Banyeres de Mariola o Villena también han registrado mínimas muy bajas, de más de -2 grados, mietras que Alfafara y muncipios cercanos también han tenido mínimas por debajo de los cero grados. En cuanto a las mínimas más altas registradas este viernes.

La masa de aire ártico ha desplomado las temperaturas en la provincia de Alicante, dejando marcas propias de principios de enero. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la temperatura promedio de la ciudad de Alicante este viernes ha sido de 14,6 grados, cuatro grados menos que el día anterior y casi diez comparado con hace una semana.

El episodio ha dejado temperaturas plenamente invernales para la época y desde la Aemet han explicado que es «poco frecuente un noviembre con una temperatura tan baja como la alcanzada este viernes y sábado». Se tratan de cifras que no ocurrían «desde noviembre del 2013».

Cómo el descenso de temperatura ha sido gradual y por ahora no sopla mucho viento, quizás no hemos percibido que hace una semana a mediodía teníamos alrededor de 22 °C y hoy menos de 15.

Se trata de una jornada totalmente invernal, que está dejando nieve en muchos puntos de España. En Alicante las temperaturas se han desplomado tanto en el interior como en el litoral, aunque en este último las mínimas se mantienen más altas. El viento tampoco está ayudando, alcanzando 88 kilómetros por hora en zonas montañosas, según datos de Avamet.