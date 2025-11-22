Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Mapa de anomalía térmica en España. Meteored

Montaña rusa térmica en Alicante con la llegada de otra masa de aire «muy frío»

Organismos como MeteoRed y el Laboratorio de Climatología de la UA avisan de un nuevo frente de temperaturas invernales a partir del martes | Los termómetros subirán el domingo, pero volverán a bajar con la entrada de esta masa

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:44

Comenta

El frente de aire polar está dejando temperaturas muy bajas en el interior de la provincia de Alicante y registros medios propios de enero y no vistos desde hace más de una década en un mes de noviembre. El paso de este chorro de aire ártico ha afectado al territorio el jueves, viernes y este sábado, pero se espera que el domingo suban las temperaturas, según ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Eso sí, esto no durará mucho y las temperaturas volverán a desplomarse de forma significativa, con valores muy bajos para la época. El causante será otra masa de aire «muy frío», que llegará a partir del martes a la península, según ha avisado MeteoRed.

El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA) ha explicado que aunque el domingo volverán a superarse los 20 grados, «después parece que llegará otro descenso», una situación de montaña rusa térmica que «es habitual en esta época».

Desde MeteoRed han confirmado la irrupción de este nuevo episodio de aire frío a partir del martes 25 de noviembre. Tras la entrada de una masa de aire atlántica más templada durante este fin de semana llegará un nuevo temporal de frío. «Esta situación será progresiva ya que a partir del lunes el chorro polar volverá a ondularse bastante, trayendo de nuevo una masa de aire ártica», explican desde el organismo meteorológico.

La nieve volverá a concentrarse en el norte de España, pudiendo bajar a cotas por debajod e los 1.000 metros. Además, esta masa podrá dejar chubascos en la vertiente mediterránea y podrá formarse una borrasca entre Córcega, Cerdeña, Argelia, Túnez y Baleares, afectando a Alicante.

De nuevo volverán a tomar protagonismo las heladas durante la madrugada, con temperaturas mínimas muy bajas. Desde la Aemet prevén caídas en las máximas de cuatro grados, sobrepasando por poco la decena en el interior, mientras que las mínimas volverán a desplomarse hasta los dos grados, pudiendo registrar negativo en zonas más elevadas.

