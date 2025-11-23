Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Aviso amarillo de la Aemet en Alicante. AEMET

La Aemet activará la alerta amarilla este lunes en la provincia de Alicante

El organismo estatal prevé fenómenos adversos y advierte de posibles incidencias a lo largo del día

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Domingo, 23 de noviembre 2025, 14:31

La provincia de Alicante afrontará este lunes 24 de noviembre una nueva jornada marcada por el viento. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla por rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

El organismo estatal advierte del fenómeno, especialmente, en zonas del interior y litoral norte, debido a la entrada de un flujo intenso de viento de componente oeste.

La previsión obliga a extremar precauciones en desplazamientos, entornos arbolados, zonas de obra y áreas urbanas donde objetos mal asegurados puedan verse desplazados por la fuerza del viento.

Pese a la activación del aviso, la alerta no afectará a toda la provincia. La Aemet ha indicado que la Vega Baja del Segura queda fuera del riesgo meteorológico, ya que el episodio de vientos no alcanzará allí los umbrales de aviso.

Sin embargo, el resto del territorio sí deberá prestar atención a la evolución del fenómeno, sobre todo durante las horas centrales del día y primeras de la tarde, cuando se esperan las rachas más intensas.

El viento de poniente asociado a esta situación puede provocar un repunte puntual de las temperaturas, así como un ambiente seco en buena parte de la provincia.

Además, no se descartan incidencias menores relacionadas con caída de ramas, desplazamiento de mobiliario urbano o afectaciones puntuales en el tráfico. La alerta amarilla se mantendrá activa a partir de las 10 horas de este lunes y remitirá a lo largo de la noche, pasadas las 21 horas.

