Los primeros copos de nieve asoman en las montañas de un municipio de Alicante

La nieve ha asomado, de forma tímida, en la provincia de Alicante. Ha sido este sábado cuando las montañas se han convertido en una efímera imagen de postal.

Chubascos anecdóticos de nieve, nieve granulada y granizo fino, según ha detallado el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, han sorprendido este sábado en zonas del interior, como es el municipio de Agres.

Ha sido en este municipio de El Comtat donde se pudieron ver algunos copos, que reflejan la breve pero llamativa aparición de la nieve en la localidad.

Otros puntos de la provincia como Alcoi también han contado con algo de nieve.

Este episodio, aunque débil y de corta duración, ha evidenciado la entrada de aire frío que ha marcado las últimas horas en la provincia de Alicante, con ambiente invernal en zonas altas y un notable contraste térmico respecto a la costa.