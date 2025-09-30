Retenciones y obstáculos en las carreteras de Alicante durante la alerta naranja por lluvias Las principales autovías sufren congestiones mientras las vías secundarias de la provincia registran accidentes

Adrián Mazón Alicante Martes, 30 de septiembre 2025, 08:44

La provincia de Alicante ha amanecido pasada por agua, sobre todo, en la zona del litoral. El fenómeno de lluvias y tormentas, por el que la Aemet ha activado la alerta naranja, ha dejado consecuencias en las principales carreteras.

Durante las primeras horas de este martes 30 de septiembre, las autovías y carreteras secundarias han registrado varios incidentes como, principalmente, retenciones y obstáculos en la vía. Desde las 7.41 horas, la congestión marca el estado del tráfico en Alicante.

Es el caso de la autovía A-30, en sentido Murcia. Es nada más cruzar Orihuela cuando las retenciones se hacen notar entre los conductores desde dicha hora, a las que suman otros puntos de congestión conforme se avanza en el sentido contrario.

Así lo muestra la Dirección General de Tráfico (DGT) en su mapa de la autovía A-70 con otra congestión desde las 7.43 horas que parte a la altura de Fontcalent -kilómetros 20 y 21.5- en sentido Murcia. Lo mismo sucede desde las 8.20 horas en sentido contrario.

Otra de las retenciones se ubica también, desde las 8.07 horas, en el kilómetro 14 de la autovía A-70, la cual lleva consigo tres kilómetros de congestión del tráfico en sentido a Valencia, es decir, entre Alicante y Santa Faz.

La N-332 también sufre una retención de tráfico desde las 8.36 horas de este martes entre los kilómetros 55 y 57, a la altura del municipio de Torrevieja.

Obstáculos en las carreteras

Además de estos puntos de congestión del tráfico, la DGT también informa de obstáculos en las carreteras de Alicante durante la mañana de este martes, con alerta naranja en el litoral por las lluvias y tormentas.

Estos se ubican en el kilómetro 511.932 de la A-7 a la altura de Altabix (Elche), en el kilómetro 731.522 de la misma carretera en Casicas, al igual que en el kilómetro 662.026 de la AP-7 en Plans y en el kilómetro 632.221 en Calpe.

Otros obstáculos registrados por la DGT se hallan en el kilómetro 186.536 de la A-31 en Villena, en el kilómetro 154.422 de la N-332 en L'Alfàs del Pi y en el kilómetro 1.259 de la A-79 a la altura de El Bacarot.

Accidentes de tráfico

La Dirección General de Tráfico (DGT) también ha registrado varios accidentes de tráfico en las carreteras de la provincia durante las últimas horas. Uno de ellos ha tenido lugar en Alcoi, en concreto, en el kilómetro 12.873 de la CV-795 en dirección Alicante.