Vuelos desviados a Alicante por la alerta roja en Valencia Un avión desde Roma tuvo que aterrizar en El Altet y otro con salida desde Málaga volvió a la base

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 30 de septiembre 2025, 07:35 Comenta Compartir

Un vuelo de la compañía Wizz Air procedente de Roma ha sido desviado al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández tras más de una hora haciendo esperas alrededor de Valencia, según informa Aena.

La alerta roja por lluvias ha provocado en las última noche la cancelación o desvío de varios vuelos en el aeropuerto de Valencia. Por ejemplo, se ha cancelado un vuelo procedente de París cuya llegada estaba prevista a las 07.30 horas, así como otro desde Ámsterdam que iba a aterrizar en Valencia a las 22.35 horas de este lunes, así como sus correspondientes salidas de Valencia a París y a Ámsterdam.

Aeronaves que cubrían la ruta a Valencia desde Turquía y Polonia también han sufrido desvíos a lo largo de este lunes. Además, anoche un vuelo de Ryanair que había despegado de Málaga, tuvo que volver a la base andaluza tras ser desviado a Alicante y volver a intentar aterrizar en Valencia.

Aena recomienda a los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos con las compañías aéreas.