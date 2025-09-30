Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aviones de Ryanair, en la base del aeropuerto de Alicante-Elche. Shootori

Vuelos desviados a Alicante por la alerta roja en Valencia

Un avión desde Roma tuvo que aterrizar en El Altet y otro con salida desde Málaga volvió a la base

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:35

Un vuelo de la compañía Wizz Air procedente de Roma ha sido desviado al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández tras más de una hora haciendo esperas alrededor de Valencia, según informa Aena.

La alerta roja por lluvias ha provocado en las última noche la cancelación o desvío de varios vuelos en el aeropuerto de Valencia. Por ejemplo, se ha cancelado un vuelo procedente de París cuya llegada estaba prevista a las 07.30 horas, así como otro desde Ámsterdam que iba a aterrizar en Valencia a las 22.35 horas de este lunes, así como sus correspondientes salidas de Valencia a París y a Ámsterdam.

Aeronaves que cubrían la ruta a Valencia desde Turquía y Polonia también han sufrido desvíos a lo largo de este lunes. Además, anoche un vuelo de Ryanair que había despegado de Málaga, tuvo que volver a la base andaluza tras ser desviado a Alicante y volver a intentar aterrizar en Valencia.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Aena recomienda a los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos con las compañías aéreas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi una decena de municipios de la provincia de Alicante suspenden las clases por las lluvias y tormentas este martes
  2. 2 La Aemet eleva la alerta naranja a toda la provincia de Alicante por lluvias que podrán dejar más de 140 litros por m2
  3. 3 Las tormentas ya acumulan cerca de 110 litros por metro cuadrado en el interior y litoral de Alicante
  4. 4 Lista de municipios de Alicante con alerta naranja y amarilla este martes por las lluvias y tormentas
  5. 5 El aeropuerto de Alicante-Elche se queda sin cuatro vuelos semanales a Islandia tras el cierre de una aerolínea
  6. 6 ¿Por qué Torrecilla sigue al frente del Hércules?
  7. 7 Alicante cierra playas y parques por la alerta naranja mientras refuerza la seguridad nocturna
  8. 8 Este municipio de Alicante aumenta casi un 500% las multas por tirar basuras
  9. 9 Las cinco noticias más importantes de Alicante este lunes 29 de septiembre
  10. 10 El temporal deja vuelos con retraso y desvíos al aeropuerto de Alicante-Elche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Vuelos desviados a Alicante por la alerta roja en Valencia

Vuelos desviados a Alicante por la alerta roja en Valencia