Las cinco noticias más destacadas de Alicante este domingo 21 de septiembre

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia de Alicante este domingo 21 de septiembre.

1 Semana trágica en las carreteras de Alicante: muere un tercer motorista en el barrio de Carolinas

Un motorista de 42 años ha fallecido durante la madrugada tras un accidente en el barrio de Carolinas. La colisión entre un vehículo y la motocicleta se ha producido a las 6.30 horas en la calle Pinoso. El equipo médico solo ha podido confirmar su fallecimiento. Lee la noticia aquí.

2 Vuelos cancelados y retrasos en aumento en el aeropuerto de Alicante-Elche tras el ciberataque

Continúan las consecuencias del ciberataque de gran escala contra el proveedor tecnológico que gestiona los sistemas de facturación y embarque en numerosos aeropuertos europeos. En el caso de Alicante, los mostradores de la terminal cuentan con hasta una decena de retrasos desde primera hora de este domingo, además de un trayecto cancelado. Lee la noticia aquí.

3 Un terremoto de 2,1 de magnitud sacude la costa sureste de Santa Pola: «Ha temblado todo»

El movimiento sísmico se ha producido a una profundidad de tres kilómetros y, aunque se trata de un terremoto de baja intensidad, lo han sentido vecinos del municipio y de áreas cercanas. «Ha temblado todo», ha relatado una de las vecinas que ha notado el terremoto de Santa Pola. Otros vecinos han señalado en redes sociales que también han sentido el seísmo en la zona de Tamarit, en Playa Lisa, en la carretera de Elche y en Valverde Bajo. Lee la noticia aquí.

4 Alicante mueve ficha en Asia para ser la nueva casa de las grandes empresas chinas

La ciudad Alicante quiere jugar en primera división internacional y convertirse en un destino atractivo para las grandes compañías chinas. El alcalde Luis Barcala ha viajado hasta Weihai para defender las oportunidades que ofrece la capital con el fin de atraer inversión y convertirse en sede de nuevas empresas del gigante asiático. Lee la noticia completa aquí.

5 El secreto de la puerta azul más famosa de España: un yerno carpintero, unas maderas y capas de pintura

La casa del Portitxol en Xàbia registra colas de 25 personas todos los días en julio y agosto que esperan a casi 40 grados para hacerse la foto y subirla a Instagram. Lee la noticia aquí.

Extra Retuerta pone a Torrecilla al límite en el Hércules CF con tres derrotas en cuatro partidos (2-1)

Siempre falla algún defensa. Primero Sotillos en Ibiza, después Rentero ante el Algeciras y este domingo Retuerta en Cartagena. Después de un partido vibrante, un error del lateral derribando a un rival cuando tenía amarilla ha sido decisivo para acelerar la tercera derrota de la temporada. Lee la crónica aquí.

