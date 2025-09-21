La Aemet avisa de chubascos en Alicante mientras la alerta amarilla roza el norte de la provincia Las temperaturas irán en descenso ante la llegada de una vaguada acompañada de una masa de aire frío

Adrián Mazón Alicante Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:49

Todo apunta a que el otoño está a punto de entrar en la provincia de Alicante. Así lo prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ya muestra un descenso notable de las temperaturas de cara a la semana entrante.

El organismo estatal marca que las temperaturas máximas de este domingo en la ciudad de Alicante podrían llegar hasta los 32 grados, los cuales caerán hasta los 27 durante los próximos días. Lo mismo sucederá con las mínimas, que irán de 21 a 17 grados en el ecuador de la nueva semana.

Además, la Aemet avisa de la llegada de chubascos durante este domingo en Alicante. La previsión del organismo del Miteco en la ciudad es de un 75% de probabilidad de intervalos de lluvia y tormenta escasa en las horas centrales de la jornada.

Este cambio en el panorama meteorológico de Alicante viene dado por la llegada de una vaguada, acompañada de una masa de aire frío. El fenómeno incrementará la inestabilidad y dejará precipitaciones en varias zonas de la península.

Según la Aemet, esta lengua de frío provocará chubascos tormentosos en el este peninsular. Por ello, ya se ha activado la alerta amarilla en provincias como Castellón y Valencia, rozando con el norte de la provincia de Alicante, en concreto con las comarcas de El Comtat y la Marina Alta.

Ampliar Mapa de avisos de la Aemet este domingo. AEMET

En este sentido, el organismo incide en próximos episodios de lluvia durante la semana entrante, como podría pasar durante la tarde del lunes, todo el día del miércoles y la tarde del jueves, con una probabilidad que oscila entre el 50% y el 60%.

El tiempo en la provincia de Alicante

El panorama es similar en el resto de la provincia de Alicante. En el caso de Alcoi, la Aemet también marca lluvia con episodios de neblina y una temperatura máxima de 32 grados. Esta descenderá hasta los 23 en los próximos días, cuando también se esperan chubascos.

La Aemet también incide en posibles lluvias durante la jornada de este domingo en Dénia, con máximas de 32 grados que decaerán hasta los 25 en la nueva semana. En este caso, los chubascos podrían aparecer de nuevo entre la tarde de lunes y la mañana del próximo martes.

La ciudad de Elche también espera intervalos de lluvia durante este domingo, cuando las temperaturas podrían llegar hasta los 33 grados. En la capital del Bajo Vinalopó los chubascos volverían entre lunes y martes, cuando los termómetros bajarán hasta los 27 grados de máxima.

La misma predicción marca la Aemet para Orihuela, con máximas de 33 grados para este domingo con intervalos de lluvias. En su caso, las temperaturas bajarán hasta los 26 grados a mediados de la nueva semana, con otros posibles episodios de chubascos entre lunes y martes.