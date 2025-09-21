Piden eliminar el carril bici de la Explanada de Alicante por «poner en riesgo» a peatones y turistas: «Estáis en peligro» El Pleno municipal atenderá un ruego para suprimir la ciclovía del paseo, a la que acusan de ser «una amenaza»

Adrián Mazón Alicante Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:51 | Actualizado 22:29h. Comenta Compartir

El carril bici de la Explanada de Alicante vuelve a estar en el centro del debate político y ciudadano. El grupo municipal de Vox ha anunciado que presentará un ruego en el próximo Pleno del 25 de septiembre para exigir la eliminación de este itinerario ciclista, al que acusan de ser «una amenaza» para los viandantes.

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Óscar Castillo, ha lanzado un mensaje a los alicantinos. «Usuarios de la Explanada estáis en peligro». Según el edil, la convivencia entre peatones, ciclistas y usuarios de patinetes en este emblemático paseo no funciona y está generando conflictos constantes.

En este sentido, Castillo considera «incomprensible» que exista una ciclovía en un espacio que debería ser exclusivamente peatonal. «No entendemos cómo existe un carril bici en un paseo peatonal. Es una prueba fehaciente de los problemas de movilidad que sufrimos en la ciudad».

Quejas y «atropellos»

El edil de Vox asegura que en su grupo municipal reciben quejas de vecinos y transeúntes por la velocidad de patinetes y bicicletas que circulan por la Explanada. «Escuchamos a diario atropellos, vemos cómo pasan los patines a gran velocidad, ya que no circulan a 10 kilómetros por hora. La gente está cansada y los vecinos hartos de este carril».

Por ello, llevarán esta cuestión al pleno municipal con la intención de que el resto de partidos apoyen la supresión del carril bici. Para la formación, mantener este trazado en la Explanada supone «poner en riesgo la seguridad» de los peatones en uno de los lugares más icónicos de Alicante.