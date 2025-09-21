Un terremoto de 2,1 de magnitud sacude la costa sureste de Santa Pola: «Ha temblado todo» El seísmo, registrado a tres kilómetros de profundidad, se ha sentido a las 20.43 horas

Adrián Mazón Alicante Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:58 Comenta Compartir

La tarde del domingo ha dejado un pequeño sobresalto en la costa de Alicante. Un terremoto de magnitud 2,1 se ha registrado en el sureste de Santa Pola a las 20.43 horas, según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El movimiento sísmico se ha producido a una profundidad de tres kilómetros y, aunque se trata de un terremoto de baja intensidad, lo han sentido vecinos del municipio y de áreas cercanas.

«Ha temblado todo», ha relatado una de las vecinas que ha notado el terremoto de Santa Pola. Otros vecinos han señalado en redes sociales que también han sentido el seísmo en la zona de Tamarit, en Playa Lisa, en la carretera de Elche y en Valverde Bajo.

La zona de las Bayas también se ha hecho eco del terremoto. «Se ha movido el sofá con la sacudida», detalla Dolores Pérez, mientras otra vecina señala que «ha durado un segundo pero se ha notado».

Los temblores de este tipo suelen pasar desapercibidos en muchos casos. Sin embargo, en esta ocasión la cercanía del epicentro a la superficie ha hecho que el fenómeno resultara perceptible en algunas viviendas de Santa Pola y alrededores.

Temas

Santa Pola