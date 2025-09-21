Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Epicentro del terremoto de Santa Pola. IGN

Un terremoto de 2,1 de magnitud sacude la costa sureste de Santa Pola: «Ha temblado todo»

El seísmo, registrado a tres kilómetros de profundidad, se ha sentido a las 20.43 horas

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:58

La tarde del domingo ha dejado un pequeño sobresalto en la costa de Alicante. Un terremoto de magnitud 2,1 se ha registrado en el sureste de Santa Pola a las 20.43 horas, según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El movimiento sísmico se ha producido a una profundidad de tres kilómetros y, aunque se trata de un terremoto de baja intensidad, lo han sentido vecinos del municipio y de áreas cercanas.

«Ha temblado todo», ha relatado una de las vecinas que ha notado el terremoto de Santa Pola. Otros vecinos han señalado en redes sociales que también han sentido el seísmo en la zona de Tamarit, en Playa Lisa, en la carretera de Elche y en Valverde Bajo.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

La zona de las Bayas también se ha hecho eco del terremoto. «Se ha movido el sofá con la sacudida», detalla Dolores Pérez, mientras otra vecina señala que «ha durado un segundo pero se ha notado».

Los temblores de este tipo suelen pasar desapercibidos en muchos casos. Sin embargo, en esta ocasión la cercanía del epicentro a la superficie ha hecho que el fenómeno resultara perceptible en algunas viviendas de Santa Pola y alrededores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El secreto de la puerta azul más famosa de España: un yerno carpintero, unas maderas y capas de pintura
  2. 2 Semana trágica en las carreteras de Alicante: muere un tercer motorista en el barrio de Carolinas
  3. 3 Accidente múltiple en Alicante: un choque frontal con alcances deja varios coches volcados y seis heridos graves, entre ellos dos menores
  4. 4 La Aemet avisa de chubascos en Alicante mientras la alerta amarilla roza el norte de la provincia
  5. 5 Viajar gratis en el Tram de Alicante: descubre cuándo podrás moverte sin pagar
  6. 6 Un terremoto de 2,1 de magnitud sacude la costa sureste de Santa Pola: «Ha temblado todo»
  7. 7 Vuelos cancelados y retrasos en aumento este domingo en el aeropuerto de Alicante-Elche tras el ciberataque
  8. 8 Retuerta pone a Torrecilla al límite en el Hércules CF con tres derrotas en cuatro partidos (2-1)
  9. 9 Piden eliminar el carril bici de la Explanada de Alicante por «poner en riesgo» a peatones y turistas: «Estáis en peligro»
  10. 10 Alerta de estafa en redes: suplantan la identidad de la escritora Eva García Sáenz de Urturi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Un terremoto de 2,1 de magnitud sacude la costa sureste de Santa Pola: «Ha temblado todo»

Un terremoto de 2,1 de magnitud sacude la costa sureste de Santa Pola: «Ha temblado todo»