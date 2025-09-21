Viajar gratis en el Tram de Alicante: descubre cuándo podrás moverte sin pagar La red de tranvía ofrecerá un día entero sin coste para todos los usuarios: horarios, líneas y cómo aprovecharlo al máximo

Un tranvía de Alicante a su paso por la playa de San Juan.

Adrián Mazón Alicante Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:36 | Actualizado 13:44h.

El Tram de Alicante ofrecerá un día completo de servicio gratuito este lunes 22 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Día sin Coche dentro de la Semana Europea de la Movilidad. Durante toda la jornada, los usuarios podrán desplazarse sin pagar por toda la red metropolitana.

Para facilitar el acceso de todas las personas a las estaciones, los pasos de validación permanecerán abiertos durante este lunes. En los trenes y paradas, las validadoras estarán fuera de servicio y las máquinas expendedoras mostrarán la gratuidad del transporte.

Los usuarios podrán seguir comprando títulos habituales, excepto el sencillo, ida y vuelta y metropolitano, que quedarán fuera de la venta durante esa jornada de Tram gratis en Alicante.

Campaña de Tram gratis

'El transporte que une' es la campaña impulsada por la Generalitat para fomentar el uso del transporte público. Esta iniciativa se suma a la homóloga lanzada por la Unión Europea, bajo el lema 'Movilidad para todas las personas', que pone el foco en el lado más humano y accesible de la movilidad sostenible.

Gratuidad y descuentos en el Tram

La Generalitat, con la finalidad de favorecer el uso del transporte público, mantiene la gratuidad para los menores de 14 años en los transportes autonómicos.

Para el resto de los usuarios se ofrece una reducción general del 40% en los precios de abonos y títulos multiviaje, mientras que la población menor de 31 años puede seguir accediendo a bonificaciones de hasta el 50% en los títulos mensuales, gracias a la tarjeta Móbilis 30.