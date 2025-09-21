Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Calle Pinoso, el barrio de Carolinas de Alicante. TA

Semana trágica en las carreteras de Alicante: muere un tercer motorista en el barrio de Carolinas

El accidente de tráfico se ha producido durante la mañana de este domingo en la calle Pinoso

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:02

La provincia de Alicante vive una de sus semanas más trágicas en la carretera. Un motorista de 42 años ha fallecido durante la madrugada tras un accidente en el barrio de Carolinas. Es la tercera muerte por accidente en apenas tres días.

La colisión entre un vehículo y la motocicleta se ha producido a las 6.30 horas en la calle Pinoso de este barrio de Alicante.

Al recibir el aviso, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha enviado una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) al lugar del accidente.

El equipo médico ha realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada al motorista, pero no ha habido respuesta y solo han podido confirmar su fallecimiento.

Tres motoristas fallecidos en una semana

El motorista fallecido en la calle Pinoso es el tercer deceso en apenas una semana en las carreteras de Alicante. Dos hombres de 60 y 17 años han muerto también en accidentes registrados en los municipios de Pego y Alcoi.

El primer siniestro mortal, en el que perdió la vida el motorista de 60 años, tuvo lugar el jueves sobre las 17.30 horas de este jueves en la carretera CV-678, en el término municipla de Pego.

Poco más de 24 horas después, el CICU recibió otro aviso que alertaba del siniestro de una moto en la CV795, en Alcoi. En el siniestro falleció un menor de 17 años.

Muerte de una bebé en Calpe

Fue también hace apenas una semana cuando un coche aparcado se deslizó sin control en una cuesta del municipio de Calpe y mató a un bebé de 20 días. El siniestro dejó a su madre gravemente herida, que internó en la UCI y ya ha ingresado en planta.

El coche estacionado en las inmediaciones de una urbanización se deslizó sin control cuesta abajo por una calle con pendiente y arrolló a la madre que paseaba con su bebé.

Heridos en accidentes de tráfico

Además de las muertes, las carreteras de Alicante también han registrado otros accidentes con heridos. Uno de ellos se produjo este viernes cuando seis personas han resultado heridas después de que un vehículo se saltase un control de la Guardia Civil de Tráfico en la AP-7 de Alicante y embistiera a una patrulla que ha empezado a seguirlo.

El suceso se ha producido a la altura del término municipal de Benissa y los heridos son los cuatro ocupantes del coche y los dos agentes de la Benemérita. El conductor, que carecía de permiso de conducir, ha sido detenido.

A esto se suma el atropello de un menor de 12 años en un paso de peatones cuando iba al colegio en Dénia. El conductor, según estás fuentes, se ha visto sorprendido por la presencia del menor, que ha sufrido un golpe y ha quedado tumbado en el mismo paso de cebra ante la presencia de otros alumnos y padres de los pequeños.

