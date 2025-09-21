Vuelos cancelados y retrasos en aumento este domingo en el aeropuerto de Alicante-Elche tras el ciberataque Se prevé una jornada «difícil» a nivel de operaciones y piden a los viajeros que comprueben el estado de sus trayectos

Adrián Mazón Alicante Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:53 | Actualizado 10:47h.

Continúan las consecuencias del ciberataque de gran escala contra el proveedor tecnológico que gestiona los sistemas de facturación y embarque en numerosos aeropuertos europeos. En el caso de Alicante, los mostradores de la terminal cuentan con hasta una decena de retrasos desde primera hora de este domingo, además de un trayecto cancelado.

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha sido el más perjudicado de la Comunitat, con varios vuelos retrasados a causa del colapso en terminales internacionales como Bruselas, Londres y Berlín. Las infraestructuras de estas ciudades señalan que la jornada de domingo será «difícil» a nivel de operaciones, tras el ciberataque.

Y es que los aeropuertos europeos que afectados han advertido este domingo en redes sociales a los usuarios de potenciales incidencias en aterrizajes o despegues, ya que no dan por resueltos aún los problemas logísticos. Por ello, exhortan a los viajeros a comprobar el estado del vuelo antes de desplazarse a las instalaciones.

Vuelos cancelados y con retraso en el aeropuerto Alicante-Elche

Un vuelo hacia Bruselas ha sido cancelado en el aeropuerto de Alicante-Elche, donde los retrasos aumentan en las salidas Más de una decena de trayectos son los afectados desde primera hora de este domingo. Es el caso de vuelos a Liverpool, Baden Baden, Dusseldorf, Wroclaw, Manchester, Londres Gatwick, East Midlands y Oslo.

Hasta el momento, cuatro vuelos con destino Alicante sufren retraso en su llegada al aeropuerto. Son los trayecto desde Dusseldorf con tres horas de demora, pues la previsión de aterrizaje estaba prevista a las 9.15 horas de este domingo y se realizará sobre las 12.17 horas, y desde Oporto cuyo descenso será a las 10.15 horas pese a estar previsto a las 9.20 horas. Sucede lo mismo en vuelos procedentes de Palma de Mallorca y Toulousse.

Mientras,

Estado de los aeropuertos europeos

El aeropuerto de Bruselas prevé que este domingo siga siendo un día «difícil» a nivel de operaciones, mientras en Berlín-Brandenburgo, la recomendación pasa por utilizar los sistemas virtuales de facturación, ya que «hay tiempos de espera más largos de lo habitual» en los puestos físicos.

Por su parte, el aeropuerto de Heathrow, en Londres, ha afirmado que «la gran mayoría de vuelos» han seguido operando pese a las incidencias, aunque también ha exhortado a los viajeros a realizar comprobaciones y a no llegar al aeródromo con demasiadas horas de margen para evitar colapsos.

Desde Aena aseguran que los aeropuertos españoles han sufrido problemas en los vuelos que conectan con otros puntos de Europa

Ningún grupo ha reivindicado la autoría de un ciberataque que ha afectado a los servicios de facturación y embarque de varios aeropuertos, ninguno de ellos en España.

Aena ha asegurado que los aeropuertos españoles no registraron ningún problema más allá de las afectaciones en los vuelos que conectaban con otros puntos de Europa que sí han sufrido las incidencias vinculadas a Collins Aerospace.