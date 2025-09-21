Alicante mueve ficha en Asia para ser la nueva casa de las grandes empresas chinas El alcalde Luis Barcala busca alianzas estratégicas para impulsar empleo, innovación y riqueza en la capital de la provincia

Adrián Mazón Alicante Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:26 | Actualizado 12:54h. Comenta Compartir

La ciudad Alicante quiere jugar en primera división internacional y convertirse en un destino atractivo para las grandes compañías chinas. El alcalde Luis Barcala ha viajado hasta Weihai para defender las oportunidades que ofrece la capital con el fin de atraer inversión y convertirse en sede de nuevas empresas del gigante asiático.

Así, Barcala ha presentado Alicante como un lugar estratégico con el Mediterráneo como escaparate, además de presumir de un ecosistema turístico consolidado con «múltiples oportunidades» y sectores emergentes que buscan dar el salto internacional.

Ampliar Barcala mantiene contacto con empresas de China. AA

«Alicante proyecta y promociona en China su modelo económico con el objetivo de impulsar la asociación entre empresarios chinos y alicantinos para realizar inversiones y establecer vínculos comerciales; y principalmente para que compañías de China vean en Alicante una oportunidad para implantar sus empresas, generar riqueza y empleo», ha explicado.

Interés en visitar Alicante

Barcala ha intervenido en el III Foro Internacional de Ciudades de Weihai, coorganizado por Naciones Unidas, donde ha expuesto el «modelo económico mediterráneo y sostenible» de Alicante ante líderes municipales y empresarios de todo el mundo. Turismo, innovación tecnológica, sostenibilidad, salud y logística han sido los ejes de su discurso.

Ampliar Barcala mantiene contacto con empresas chinas. AA

El alcalde ha aprovechado también el viaje para mantener encuentros con directivos de empresas chinas de construcción, infraestructura urbana y alimentación, varias de las cuales ya han mostrado interés en visitar Alicante en los próximos meses.

Entre ellas, destaca Huaxin Foodstuffs, cuyo presidente confirmó que viajará antes de final de año para explorar la posibilidades de expansión y la implantación de su compañía en la ciudad de Alicante.

Inversiones para generar empleo

Durante su intervención, el mensaje de Barcala ha sido claro. Alicante no solo quiere turistas, quiere inversión y empresas que generen riqueza y puestos de trabajo estables. «La transformación estructural de nuestro modelo productivo nos está permitiendo generar empleo y riqueza más allá del tradicional sector de los servicios, basado en el turismo y en sus pilares de la construcción, la hostelería, la restauración y el comercio».

En ese sentido, la estrategia municipal busca romper la dependencia del sector servicios y apostar por áreas complementarias con gran valor añadido. Innovación, tecnología, sostenibilidad y logística internacional se suman al turismo y a la construcción para crear un nuevo mapa productivo con horizonte en 2050.

«Apostamos por pocos segmentos de actividad económica, muy complementarios entre sí, pero independientes y autónomos, que garanticen un alto nivel de especialización y diferenciación, con gran capacidad de generación de empleo y riqueza», ha reiterado Barcala.

Contactos estratégicos

Durante su visita, la delegación alicantina ha conocido de primera mano a gigantes empresariales de Shandong, una región con más de 2.000 compañías con inversión extranjera y un potente vínculo comercial con Europa, Japón, Corea del Sur y África. Entre ellas, la Weihai City Investment Group, especializada en proyectos urbanísticos e infraestructuras; Weihai Construction Group, contratista líder en construcción; y Weihai International Economic and Technical Cooperation, dedicada a servicios de ingeniería y logística.

Además, Barcala ha firmado un convenio de colaboración con la alcaldesa de Weihai, Kong Fanping, abriendo la puerta a proyectos conjuntos y a un puente empresarial entre ambas ciudades; que se extenderá a otras empresas con posibilidades de inversión en Alicante y a diferentes parques industriales e instalaciones comerciales y náuticas.