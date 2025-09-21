El Ayuntamiento de Alicante rectifica la edad y el contenido del polémico curso de 'instagramers' dirigido a menores La Concejalía de Juventud incluye el uso seguro y responsable de las redes en el taller

El curso para 'instagramers' organizado por la Concejalía de Juventud de Alicante se celebrará tras darle una vuelta. El Ayuntamiento ha respondido a la polémica y ha decidido rectificar tanto la edad como el contenido, tal y como reclamaban Vox y Juventudes Socialistas.

Así, el polémico curso para aprender a crear contenidos para la red social Instagram -dirigido en un primer momento para menores de entre 12 y 16 años- se ha reprogramado para un nuevo público: ahora de 16 a 25 años.

Fuentes municipales explican a TodoAlicante que la rectificación del curso se debe a cumplir con la «reforma propuesta de la Ley de Protección de Datos de las edades de acceso a redes sociales».

Cabe destacar también que el riesgo elevado de hacer un uso compulsivo de los servicios digitales aumenta al 33% entre los 12 y 16 años, según el 'Impacto del aumento del uso de Internet y las redes sociales en la salud mental de jóvenes y adolescentes'.

De este modo, la Concejalía de Juventud-Centro 14 ha atendido a las exigencias de partidos como Vox para modificar la edad mínima, «elevándola a los 16 años e incluyendo entre las materias impartidas el suo responsable de las redes sociales», señaló su portavoz, Carmen Robledillo. En esta línea, el área municipal ha incluido «los criterios de responsabilidad y seguridad en la formación».

Eso sí, por su parte, desde Juventudes Socialistas señalaron que «este tipo de talleres tendrían sentido dentro de programas de emprendimiento digital enfocados a jóvenes de 18 a 30 años, con herramientas que realmente generen oportunidades laborales y económicas. Sin embargo, aplicarlos a menores supone un riesgo evidente».

Detalles del nuevo curso de Instagram

El nuevo contenido del curso atiende 'Aprende a utilizar Instagram con responsabilidad y seguridad'. Se trata de un taller creativo donde los participantes aprenderán a diseñar, grabar y editar fotos, stories y reels, además de trabajar la imagen persona, narrativa audiovisual y herramientas digitales gratuitas.

La ficha informativa del curso atiende a que se fomentará «la expresión, la colaboración y el uso responsable y con seguridad de las redes sociales».

Entre los aprendizajes, el contenido del curso destaca: imagen de perfil y branding personal, técnicas fotográficas con tablet, producción de stories y reels, además de una 'mini-campaña' en equipo con sieño de un 'pack post', un reel con 'feedback' y «buenas prácticas de seguridad digital».

Todo ello se celebrará en cuatro sesiones de hora y media, entre el 25 de septiembre y el 23 de octubre, con un máximo de 14 participantes de entre 16 y 25 años.